"Najlepszy serial kryminalny roku". Finał hitu na miarę "Columbo"

oprac. Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 07:00
Carrie Preston jako Elsbeth Tascioni w 20. i finałowym odcinku 2. sezonu serialu "Elsbeth"/Materiały prasowe
Doceniony przez amerykańskich krytyków i widzów serial kryminalny "Elsbeth" przed rokiem doczekał się polskiej premiery. Za Oceanem produkcja tak się spodobała, że od razu zamówiono drugi sezon. Kolejne perypetie bystrej, ale nietypowej prawniczki można było oglądać także w Polsce. Na antenie jednej z telewizji już dziś zostanie wyemitowany dwudziesty i zarazem finałowy odcinek drugiego sezonu. Gdzie i o której godzinie będzie można go obejrzeć?

Drugi sezon serialu "Elsbeth" zadebiutował 5 listopada, zaś dziś, 1 kwietnia o godz. 22:00 na kanale FX można będzie oglądać odcinek dwudziesty i finałowy sezonu.

O czym jest serial?

Carrie Preston wciela się w rolę Elsbeth Tascioni, błyskotliwej, niekonwencjonalnej prawniczki, która wykorzystuje swój wyjątkowy punkt widzenia do dokonywania unikalnych obserwacji i łapania zuchwałych przestępców. Po porzuceniu udanej kariery prawniczej w Chicago i podjęciu nowej roli śledczej w Nowym Jorku, Elsbeth staje w szranki z gwiazdą tamtejszej policji, charyzmatycznym i szanowanym przywódcą, kapitanem C.W. Wagnerem (Wendell Pierce). U boku Elsbeth pracuje oficer Kaya Blanke (Carra Patterson), stoicka i etyczna funkcjonariuszka, która szybko docenia wnikliwe i niecodzienne sposoby Elsbeth.

W nowym sezonie pojawiają się kolejne sprawy i wyzwania, a błędy z przeszłości Elsbeth powracają, komplikując życie nie tylko jej, ale także jej współpracownikom.

Porównanie do "Columbo"

Serial "Elsbeth" oczarował amerykańskich widzów połączeniem urzekającego humoru z ekscentrycznością głównej bohaterki. Warto wspomnieć, że postać Elsbeth Tascioni pojawiała się w innych cenionych serialach, takich jak "Żona idealna" i "Sprawa idealna", gdzie tak się spodobała, że doczekała się własnego serialu.

Pierwszy sezon zadebiutował na antenie CBS w lutym 2024, a już jesienią tego samego roku amerykańska stacja zaczęła emitować sezon drugi.

Krytycy są zachwyceni oboma sezonami. Nie brakuje opinii, że "Elsbeth" to najlepszy, a na pewno najbardziej nietuzinkowy serial kryminalny roku.

Ten spin-off "Żony idealnej" i "Sprawy idealnej" dowodzi, że odważna, przebiegła postać Elsbeth grana przez Carrie Preston sprawdza się na Manhattanie nie gorzej niż w Chicago. Bohaterka przypomina rozbrajająco spostrzegawczego "Columbo" Petera Falka – uważa krytyczka Susan Granger.

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi serialu są Robert King, Michelle King, Liz Glotzer oraz Jonathan Tolins, który pełni również rolę showrunnera. Wspomniany Robert King wyreżyserował odcinek pilotowy na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Michelle King.

