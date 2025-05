Mission: Impossible – The Final Reckoning

Premiera: 23 V 2025

Tom Cruise powraca jako Ethan Hunt w swojej ostatniej, najbardziej spektakularnej misji. Tym razem musi powstrzymać zaawansowaną sztuczną inteligencję, która może przejąć kontrolę nad systemami NATO. Finał filmu rozgrywa się... na dachu odwróconego dwupłatowca! Obok Cruise’a występują Hayley Atwell, Ving Rhames i Simon Pegg. Reżyseruje Christopher McQuarrie – gwarancja kinowej jazdy bez trzymanki.

Karate Kid: Legends

Premiera: 30 V 2025

Nowa odsłona kultowej serii łączy światy "Cobra Kai", oryginalnego "Karate Kid" i remake’u z 2010 roku. Ralph Macchio i Jackie Chan przekazują pałeczkę nowemu bohaterowi – młodemu Li Fongowi (Ben Wang). Musi on stanąć do walki w obronie nowojorskiej dzielnicy przed gangiem MMA. To film pełen nostalgii, emocji i widowiskowej choreografii. Reżyser: Jonathan Entwistle.

Ballerina

Premiera: 6 VI 2025

Ana de Armas w spin-offie „Johna Wicka”? Brzmi jak marzenie! W roli tytułowej baletnicy-wojowniczki rozprawia się z zabójcami swojej rodziny, przemierzając Pragę i Rzym. W tle pojawia się też sam Keanu Reeves. Elegancja, zemsta i krwawy taniec śmierci w reżyserii Lena Wisemana. To będzie hit czerwca!

Jak wytresować smoka (wersja aktorska)

Premiera: 13 VI 2025

Uwielbiana animacja wraca – tym razem w wersji aktorskiej. Poznamy znaną historię Czkawki i Szczerbatka na nowo, z Masonem Thamesem i Nico Parker w rolach głównych. Gerard Butler wraca jako Stoick. Film ma zapoczątkować nową, kinową trylogię. Film dla dzieci – i dla wszystkich, którzy dorastali z oryginałem.

Elio

Premiera: 20 VI 2025

Nowy film Pixar zabiera nas w kosmos. Jedenastoletni Elio przypadkowo zostaje ambasadorem ludzkości na galaktycznym zgromadzeniu. Wzruszająca, zabawna i kolorowa opowieść o dorastaniu i akceptacji. Głosy podkładają Yonas Kibreab i Zoë Saldaña. Za kamerą – twórcy "To nie wypanda" i "Coco".

Jurassic World: Rebirth

Premiera: 2 VII 2025

Scarlett Johansson w roli twardej najemniczki trafia na wyspę, gdzie wciąż żyją najgroźniejsze dinozaury świata. Atmosfera jak z pierwszego "Jurassic Parku", w reżyserii Garetha Edwardsa ("Łotr 1"). W obsadzie również Mahershala Ali i Jonathan Bailey. Dinozaury znów przejmują kino – dosłownie.

Superman

Premiera: 11 VII 2025

James Gunn rozpoczyna nowe DC Universe! "Superman" pokaże początki Clarka Kenta, który szuka swojego miejsca na Ziemi. W roli Supermana – David Corenswet, Lois Lane gra Rachel Brosnahan. W postać Lexa Luthora wciela się Nicholas Hoult. To film, który ma zdefiniować przyszłość komiksowego uniwersum DC na ekranie.

Weapons

Premiera: 8 VIII 2025

Twórca filmu "Barbarzyńcy" Zach Cregger proponuje coś nietypowego: horror w stylu "Magnolii". W prowincjonalnym miasteczku znika siedemnaścioro dzieci – wraca tylko jedno. Gęsta, niepokojąca narracja z Joshem Brolinem, Julią Garner i Aldenem Ehrenreichem. To jeden z tych tytułów, który może wywołać burzę wśród widzów.

Highest 2 Lowest

Premiera: 22 VIII 2025

Spike Lee bierze na warsztat klasykę Kurosawy pt. "Niebo i piekło" i przenosi ją w realia hip-hopowego Nowego Jorku. Producent muzyczny staje przed moralnym dylematem, gdy porywacze żądają okupu – ale nie za jego dziecko. W obsadzie: Denzel Washington, Jeffrey Wright i A$AP Rocky. Film zebrał owacje w Cannes i zapowiada się na mocny akcent kończący filmowe lato.

Lato 2025 to prawdziwa uczta dla fanów kina. Mamy nowe blockbustery, wyczekiwane kontynuacje, powroty kultowych bohaterów i oryginalne historie, które rozgrzeją emocje do czerwoności. Ta lista najciekawszych premier kinowych lata 2025 to idealny przewodnik dla każdego kinomaniaka. A Ty? Wybierzesz Toma Cruise’a, animację Pixara, czy może nowego Supermana?