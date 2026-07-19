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Będzie filmowa kontynuacja "Nigdy w życiu!". Katarzyna Grochola zdradza, kto zagra Judytę

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:32
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Stenka, Żmijewski
Danuta Stenka i Artur Żmijewski w "Nigdy w życiu"/Materiały prasowe
Film "Nigdy w życiu!" z 2004 r., nakręcony wg bestselleru Katarzyny Grocholi, to kultowa polska komedia romantyczna. Katarzyna Grochola zapowiada, że powstanie kontynuację filmu pod tytułem "Właśnie że tak!". Pisarka zdradziła, kogo zobaczymy w roli Judyty.

Katarzyna Grochola ogłosiła, że wkrótce rozpoczną się zdjęcia do ekranizacji jej najnowszej powieści. Widzowie po 20 latach poznają koleje losu Judyty i jej najbliższych. Grochola niedawno wydała książkę pt. "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". "Za parę dni padnie pierwszy klaps" - ujawniła pisarka w programie "Dzień dobry TVN".

Judyta z bestseleru Grocholi powraca na kinowy ekran

Film "Nigdy w życiu!" to kultowa już polska komedia romantyczna. Ekranizacja bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi odniosła gigantyczny sukces, którego nie powtórzyła jej kontynuacja, czyli "Ja wam pokażę!" z 2006 r. Po premierze nowej książki Grocholi, czyli "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", zaczęły się spekulacje, czy powieść trafi na ekran. Teraz już nie ma wątpliwości - Katarzyna Grochola potwierdziła, że będzie film, który opowie o dalszych perypetiach Judyty. W filmie "Nigdy w życiu" rolę Judyty zagrała Danuta Stenka. Kto wcieli się w Judytę tym razem?

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Katarzyna Grochola o ekranizacji nowej powieści

Katarzyna Grochola 18 lipca skończyła 69 lat i z tej okazji gościła w "Dzień dobry TVN", by udzielić urodzinowego wywiadu. Już na początku rozmowy z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim wyznała, że życzy sobie m.in. "przepięknego filmu". Pod koniec spotkania potwierdziła, że powstanie ekranizacja jej ostatniej książki. "Trzymajcie kciuki, bo za parę dni pierwszy klaps padnie. (...) Będzie »Właśnie że tak!«. Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, aktorów i energię" – powiedziała Katarzyna Grochola.

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Danuta Stenka wraca do roli Judyty

Pisarka początkowo nie chciała powiedzieć nic więcej, zasłaniając się tajemnicą. Dopytana przez prowadzących "Dzień dobry TVN", kto zagra główną rolę w nadchodzącym filmie, ujawniła, że do roli Judyty wróci Danuta Stenka.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: filmKatarzyna GrocholaDanuta Stenka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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