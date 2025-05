Pszczelarz opowiada o Adamie Clayu, mężczyźnie, który porzucił brutalną rzeczywistość agenta specjalnej jednostki, by wieść spokojne życie na angielskiej wsi, hodując pszczoły i zbierając ich miód. Szybko jednak to, co uznaje za swój niewielki raj, zostaje zaburzone, a spokój gwałtownie przerwany, gdy przyjdzie mu stawić czoła najgorszym wieściom: tragicznej śmierci przyjaciółki. Zrozpaczony Clay postanawia ją pomścić, rzucając wyzwanie nie tylko tym bezpośrednio odpowiedzialnym za stratę, ale i tym, dla kogo pracują. Nawet jeśli oznacza to, że odkryje spisek, który sięga najwyższych kręgów władzy.

Plejada gwiazd w obsadzie!

Choć nie da się ukryć, że Jason Statham kradnie każdą scenę, w której się znajduje, to w produkcji udział wzięło mnóstwo innych znanych twarzy. Wspomnieć należy przede wszystkim Josha Hutchersona, który w ostatnich latach lubuje się w filmach akcji. Nie tak dawno zobaczyliśmy go w filmowej adaptacji Five Nights at Freddy's (druga część filmu będzie miała premierę jeszcze w tym roku), a wcześniej w The Disaster Artist czy Future Man.

Hutcherson przeszedł długą drogę od czasu Igrzysk Śmierci, których pierwsza część wyszła do kin w 2012 roku. Trylogia, w której odgrywał rolę Peety Mellarka, przyniosła mu ogromną popularność. Od tamtej pory aktor szlifuje swoje zdolności i trzeba przyznać, że z każdym kolejnym filmem udowadnia widzom oraz krytykom, że zna się na swoim fachu.

Pszczelarz jest również pierwszą większą produkcją, w której udział wzięła Emmy Raver-Lampman. Aktorka kojarzona jest przede wszystkim z roli Allison Hargreeves w serialu The Umbrella Academy. Pojawiła się we wszystkich czterech sezonach i 36 odcinkach, zaskarbiając sobie sympatię wielu widzów i fanów serii. Raver-Lampman świetnie radzi sobie przed okiem obiektywu i należy mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli oglądać ją częściej.

Na koniec wspomnieć należy o najjaśniejszym nazwisku obsady: Jeremy Irons świetnie odnajduje się w roli Wallace'a Westwylda, byłego dyrektora CIA. Nagrodzony Oscarem aktor jak zwykle wciela się w postać, która nie jest czarno-biała; zamiast tego nie boi się z nią eksperymentować i sprawiać, że aż do samego końca widz nie jest pewien jej motywów.

Pszczelarz (film) — gdzie obejrzeć?

Produkcja już od pierwszych minut wciąga widza w emocjonującą fabułę, pełną akcji, napięcia i intryg. W dużej mierze jest to zasługą reżysera, Davida Ayera, twórcy takich hitów jak Legion Samobójców czy oryginalni Szybcy i Wściekli. Nie można jednak zapomnieć o aktorze wcielającym się w główną rolę: Jason Statham, znany z ról w filmach sensacyjnych, po raz kolejny udowadnia, że urodził się, by odgrywać silnych, twardych i nieugiętych bohaterów.

Pszczelarz — cały film zadowoli wszystkich fanów kina sensacyjnego i thrillerów. Z niesamowitą kreacją Jasona Stathama, świetnym scenariuszem Kurta Wimmera i reżyserią Davida Ayera, produkcja ta oferuje wszystko, czego można oczekiwać od wysokobudżetowego filmu akcji.