W rolach głównych pojawią się tym razem Robert Ben Garant, Justin Malen, Damian Shannon, Mark Swift, Barry Schwartz. Czy staną się tak znani jak niegdyś Pam Anderson i David Hasselhoff - pokaże czas. W filmie Setha Gordona na pewno nie zabraknie atrakcyjnych ciał obojga płci i akcji.

Czy to wystarczy, by podbić serca widzów. Musimy poczekać do 12 maja.