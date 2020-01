Leonard i Marianne poznali się w 1960 roku na idyllicznej greckiej wyspie Hydra, w miejscu do którego zjeżdżali artyści z całego świata. Tutaj młody Cohen zmagał się z marzeniami o zostaniu pisarzem, a Marianne próbowała dojść do siebie po nieudanym małżeństwie. Dokument pokazuje początki ich związku oraz to jak zmieniła się ich miłość, gdy Cohen odniósł muzyczny sukces. Reżyserem filmu jest Nick Broomfield uznawany za legendę brytyjskiego dokumentu. Ma na swoim koncie takie filmy jak „Whitney: Can I Be Me" czy „Kurt & Courtney”.

To właśnie na Hydrze w 1968 roku, wówczas 20 letni Nick Broomfielld poznał Marianne Ihlen. Marianne pokazała mu muzykę Leonarda Cohena i zachęciła do stworzenia pierwszego filmu:

Gdy jako dwudziestolatek odwiedziłem grecką wyspę Hydra, byłem raczej zagubiony i nastawiony głównie na poszukiwanie przygód i rozrywki. Miałem wielkie szczęście poznać Marianne – kochankę Leonarda Cohena – która pośród innych rzeczy przekonała mnie do stworzenia mojego pierwszego filmu. Do dzisiaj pamiętam, gdy pod greckimi gwiazdami pokazała mi film Don’t Look Back a potem zagrała mi muzykę Leonarda Cohena. To był jeden z najbardziej magicznych momentów w moim Marianne i Leonard mieli ogromny wpływ na mnie i na moją twórczość. Stworzenie tego filmu było dla mnie zaszczytem.

Piękna i romantyczna miłość Marianne i Leonarda trwała do końca ich dni. Oboje zmarli w 2016 roku w odstępie trzech miesięcy.

Film „Marianne i Leonard: Słowa miłości” miał swoją premierę na Festiwalu Sundance. Pokazywany był także na Warszawskim Festiwalu Filmowym oraz American Film Festival we Wrocławiu.