Tata wraca z pracy ze straszną wiadomością. Awansowali go! Dla Mikołajka oznacza to, że musi przeprowadzić się gdzieś daleko i straci wszystkich przyjaciół! Jest tylko jeden sposób by zatrzymać przeprowadzkę, Mikołajek i jego banda muszą znaleźć skarb.

Film w kinach 4 lutego.

Oto polski zwiastun.