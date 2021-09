Już dziś poznajcie bohaterkę z wielkim sercem, jej szalonych przyjaciół i zanurzcie się w świat pięknej natury w zwiastunie animacji „Ainbo – strażniczka Amazonii”, która w kinach od 15 października.

Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta – pancernika i tapira-obżartucha, Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nieoceniona okaże się szczypta magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecznego żółwia Motelo Mama.

Inspirowana legendami opowieść o dorastaniu, magii i pierwotnej sile natury. Wspaniała lekcja przyjaźni i ekologii dla wszystkich, którym zależy na szczęściu i dobru naszej planety. „Ainbo: Spirit of Amazonia” to efekt współpracy twórców i producentów „LEGO. Przygoda”, oscarowego „Happy Feet: Tupot małych stóp, „Rodziny Adamsów”, „Kumby”, „Zambezii” oraz hitowych gier wideo „Days Gone” i „Destiny 2”. W polskim dubbingu usłyszymy między innymi Marka Hucza i Jana Jurkowskiego – członków bijącej rekordy popularności Grupy Filmowej Darwin. Czarująca animacja, która przenosi widzów w sam środek amazońskiej dżungli, gdzie królują mityczne stwory, a duchy przodków przybywają z zaświatów, by wyciągnąć ku nam pomocną dłoń.