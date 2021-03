Philip Clark ceniony psychiatra i wykładowca zmaga się z rodzinnym kryzysem. Tragiczne wydarzenia z przeszłości odbijają się także na jego nastoletniej córce Lucy, która zostaje przyłapana na zażywaniu narkotyków. Nieoczekiwanie, kariera zawodowa Philipa załamuje się w momencie, gdy jedna z jego pacjentek odbiera sobie życie. Kiedy brat zmarłej poznaje żonę i córkę Philipa, ten orientuje się, że to wydarzanie już na zawsze zburzy spokój jego rodziny…

- "Każdy twój oddech" to klasyczny thriller z elementami atrakcyjnej i inteligentnej współczesności. Fabuła jest niezwykle wciągająca, postaci są wspaniale zbudowane i starannie opracowane, a tempo akcji jest absolutnym strzałem w dziesiątkę: od diabelsko powolnego budowania napięcia, przez szybkie zwroty akcji aż do gorącego punktu kulminacyjnego. Ten film ma klasycznie złowieszczy, obsesyjny wydźwięk "Przylądka strachu" czy "Fatalnego zauroczenia", jednak to, co go wyróżnia to niezwykle współczesna i po mistrzowsku odtworzona nowatorska natura przedstawionej historii. Nieoczekiwane zwroty akcji rodem z "Zaginionej dziewczyny" czy "Labiryntu" dogłębnie wstrząsną widzami" – mówi reżyser Vaughn Stein.

W rolach głównych występują: zdobywca Oscara Casey Affleck („Manchester by the Sea”), Sam Claflin („Zanim się pojawiłeś”), Veronica Ferres („Klimt”), India Eisley („Underworld: Przebudzenie”) i Michelle Monaghan („Gdzie jesteś, Amando”). Zdjęcia do filmu w reżyserii Vaughna Steina („Terminal”) powstawały w Vancouver pod koniec 2019 roku. Producentami są Richard Lewis, Frank Buchs i Veronica Ferres.