Hit zeszłorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity (Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego) trafi na wielki ekran. Against Gravity, zgodnie z marzeniem reżyserki Elizy Kubarskiej, wprowadza do kin "Ścianę cieni" ("The Wall of Shadows") 26 lutego.

„Ściana cieni" podczas ostatniego roku została pokazana na festiwalach na całym świecie. Od Hot Docs w Toronto, przez kanadyjskie Banff Centre Mountain Film Festival oraz Vancouver International Mountain Film Festival, norweski Bergen International Film Festival, duński Nordic Adventure Film Festival - NAFF, niderlandzki prestiżowy festiwal IDFA, aż po brytyjski Kendal Mountain Festival. Swoją polską premierę film miał w czasie festiwalu Millennium Docs Against Gravity, ale pojawił się także na Przeglądzie Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, Krakowskim Festiwalu Górskim oraz Festiwalu HumanDOC. Reklama „Ściana cieni" to trzeci wspólny film stworzony przez duet reżysersko-producencki Elizy Kubarskiej i Moniki Braid. Powstał w koprodukcji polsko-niemiecko-szwajcarskiej. Autorem zapierających dech w piersiach zdjęć jest nagradzany reżyser, scenarzysta i operator Piotr Rosołowski („Książę i dybuk", „Efekt domina", „Królik po berlińsku"), który jest również współautorem scenariusza.