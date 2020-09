Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane, a za produkcję odpowiadają Gennie Rim i Peilin Chou. Wyprawa na Księżyc to porywająca muzyczna przygoda o dążeniu do celu, pokonywaniu przeciwności losu i potędze wyobraźni.

Data premiery: 23 października 2020 r.

Reżyseria: zdobywca Oscara Glen Keane; Scenariusz: Audrey Wells; Współreżyser: zdobywca Oscara John Kahrs