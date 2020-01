„W Centennial Park jest bomba. Macie trzydzieści minut”. Świat po raz pierwszy usłyszał o Richardzie Jewellu, pracowniku ochrony, kiedy ten zgłosił znalezienie ładunku wybuchowego podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. To zdarzenie sprawiło, że został uznany za bohatera, którego szybka i zdecydowana reakcja ocaliła życie wielu ludzi. Ale już po kilku dniach ten niedoszły policjant stał się głównym podejrzanym nie tylko dla FBI. Oczerniające i zniesławiające go media oraz opinia publiczna zmieniły jego życie w koszmar. Jewell zwrócił się o pomoc do niezależnego, antysystemowego adwokata Watsona Bryanta, stanowczo obstając przy swojej niewinności. Bryant, starając się oczyścić reputację klienta, szybko przekonuje się, że jednoczesna walka z agentami federalnymi, stanowymi, policją miejską i mediami jest naprawdę karkołomna. Dodatkowo nie pomaga mu fakt, że Richard podchodzi zbyt ufnie do tych, którzy próbują go zniszczyć.

W filmie wystąpili zdobywcy Oscara Sam Rockwell (Trzy billboardy za Ebbing, Missouri) w roli Watsona Bryanta i Kathy Bates (Misery, serial American Horror Story) w roli matki Richarda, Bobi, a oprócz nich Jon Hamm (Baby Driver) w roli głównego śledczego FBI, Olivia Wilde (To właśnie życie) w roli Kathy Scruggs reporterki dziennika Atlanta Journal-Constitution oraz Paul Walter Hauser (Jestem najlepsza. Ja, Tonya) w roli Richarda Jewella.

Laureat Oscara Eastwood wyreżyserował film na podstawie scenariusza innego zdobywcy Oscara, Billy’ego Raya (Kapitan Phillips), opartego na artykule z Vanity Fair pt. „American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell” (Amerykański koszmar – ballada o Richardzie Jewellu) autorstwa Marie Brenner. Eastwood jest również producentem filmu, a w tym zadaniu pomagali mu Tim Moore, Jessica Meier, Kevin Misher, Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson i Jonah Hill.

W ekipie Eastwooda znaleźli się również operator Yves Bélanger, scenograf Kevin Ishioka, doświadczona projektantka kostiumów Deborah Hopper oraz nagrodzony Oscarem montażysta Joel Cox (Bez przebaczenia), od lat współpracujący z Eastwoodem przy licznych filmach. Muzykę skomponował Arturo Sandoval, autor ścieżki dźwiękowej do Przemytnika z 2018