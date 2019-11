Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

W filmie usłyszymy Justina Timberlake’a i Annę Kendrick, a także laureata Oscara Sama Rockwella oraz zdobywcę nagrody Grammy – Chance’a the Rappera. Ich głosami przemówią (i zaśpiewają) Trolle. A to nie koniec niespodzianek – jednej z postaci filmu głosu użyczy Jamie Dornan, gwiazda „Pięćdziesięciu twarzy Greya”! Pierwsza część filmu stała się międzynarodowym sukcesem, zarabiając prawie 340 milionów dolarów. Pochodząca z filmu piosenka „Can’t Stop the Feeling” w wykonaniu Justina Timberlake’a zdobyła nominację do Oscara i stała się najczęściej ściąganym utworem 2016 roku.