Główna bohaterka filmu, Abby Johnson, pragnęła pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze...

Oto zwiastun produkcji w reżyserii Chucka Konzelmana.

Film wywołuje dyskusje. W Polsce będzie pokazywany w kinach od 1 listopada.