Podczas tegorocznej gali wręczenia Oscarów nie było większych zaskoczeń, większość zwycięzców była przewidywalna. "Oppenheimer" wygrał w najważniejszych kategoriach, m.in. najlepszy film i najlepszy reżyser. "Biedne istoty" otrzymały Oscary za dźwięk, charakteryzację i kostiumy. "Czas Krwawego Księżyca" Martina Scorsese'go przegrał z Oppenheimerem, to wywołało kontrowersje. Na co jeszcze zwrócili uwagę rozmówcy? Zachęcamy do obejrzenia wideo aby uzyskać pełny obraz gali.

