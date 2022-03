Obok Chastain do nagrody w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa nominowane były Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Olivia Colman ("Córka"), Kristen Stewart ("Spencer") i Penelope Cruz ("Matki równoległe").

Reklama

Wcześniej do ekipy filmu "Oczy Tammy Faye" powędrowała statuetka za najlepszą charakteryzację i fryzury.