93. gala Oscarów odbędzie się o osiem tygodniu później niż zakładano również ze względu na wpływ pandemii na przemysł filmowy, a filmy będą mogły się zakwalifikować do konkursu do 28 lutego 2021 roku.

Odłożone zostanie również - do 30 kwietnia 2021 roku - otwarcie Muzeum Akademii Filmowej.

"Mamy nadzieję, że przesuwając termin, w którym zakwalifikować mogą się filmy i datę (rozdania) naszych nagród, dajemy filmowcom szansę na dokończenie filmów i ich dystrybucję, bez ponoszenia konsekwencji czegoś, nad czym nikt nie ma kontroli" - napisali w oświadczeniu prezes Akademii David Rubin i jej dyrektor wykonawcza Dawn Hudson.

Jak komentuje AP, pandemia zmusiła Akademię również do zmiany regulaminu, zgodnie z którym konkursem objęte są wyłącznie filmy, które miały kinową dystrybucję. Tylko w tym roku, ze względu na kwarantannę, w ramach której zamknięto kina, w wyścigu do Oscarów wystartują też produkcje, które nie trafiły do kin.

Festiwal filmowy w Cannes, który miał rozpocząć się 13 maja i potrwać do 23 maja, został w marcu odwołany ze względu na pandemię koronawirusa.

W kwietniu zapadła decyzja o odłożeniu 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, który ma się odbyć w przyszłym roku, w dniach 2-10 lipca.

Pod koniec maja, mimo epidemii, rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej, 77. edycji festiwalu filmowego w Wenecji, który odbędzie się we wrześniu.