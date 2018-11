Listę przedstawiła na swej stronie oraz w mediach społecznościowych Amerykańska Akademia Filmowa, która zaznaczyła, że kilka z filmów nie spełniła jeszcze wszystkich wymagań regulaminowych dotyczących dystrybucji kinowej. Ja możemy się domyślić, nie wskazane konkretnie tytuły trafią do dystrybucji w najbliższym czasie.

Z grona 25 wymienionych poniżej filmów 22 stycznia poznamy piątkę nominowanych.

W 2018 roku triumfowało "Coco", pozostawiając w pokonanym polu obraz "Twój Vincent".

"Ana y Bruno"

"Grinch"

"Jaskiniowiec"

"Fireworks"

"Have a Nice Day"

"Hotel Transylwania 3"

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"The Laws of the Universe – Part I"

"Liz and the Blue Bird"

"Lu over the Wall"

"MFKZ"

"Maquia: When the Promised Flower Blooms"

"Mirai"

"The Night Is Short, Walk on Girl"

"On Happiness Road"

"Ralph Demolka w Internecie"

"Ruben Brandt, Collector"

"Sgt. Stubby: An American Hero"

"Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali"

"Mała Stopa"

"Spider-Man: Uniwersum"

"Co w trawie piszczy"

"Młodzi Tytani: Akcja! Film"

"Tito and the Birds"