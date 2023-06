Reklama

Serial "Turn" to nowe spojrzenie na wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a dokładniej wydarzenia roku 1776, gdy Brytyjczycy po odzyskaniu Long Island oraz portu w Nowym Jorku postawili armię generała Jerzego Waszyngtona w niezwykle trudnej sytuacji. Wówczas do akcji wkracza młody farmer, który wraz z przyjaciółmi z dzieciństwa postanawia dołączyć do tajnego szpiegowskiego ruchu oporu The Culper Ring. Chcąc odmienić losy swojego kraju bohaterowie narażają zdrowie i życie w walce o niepodległość u boku Jerzego Waszyngtona. Scenariusz został stworzony na podstawie powieści Alexandra Rose'a "Washington's Spies: The Story of America's First Spy Ring". Na Viaplay właśnie pojawiły się cztery sezony produkcji.

Na rozstaju dróg

Po odbiciu przez Brytyjczyków Long Island oraz portu w Nowym Jorku armia Jerzego Waszyngtona znalazła się w niezwykle trudnym położeniu. Brytyjczycy mieli znaczną przewagę militarną i strategiczną, natomiast amerykańskim siłom brakowało wsparcia i zaopatrzenia, co przekładało się na coraz niższe morale słabo wyszkolonych żołnierzy. Serial przedstawia postać Abrahama Woodhulla, który wówczas stanął przed trudnym wyborem – jako mieszkaniec Long Island mógł pozostać lojalny wobec brytyjskiej Korony lub włączyć się do walki o wolną Amerykę. Ostatecznie razem z przyjaciółmi i grupą zwykłych obywateli został członkiem tajnej grupy The Culper Ring. Organizacja ma jeden cel: zbieranie kluczowych informacji i przekazywanie ich armii generała George'a Washingtona. Ostatecznie Woodhull wraz z pozostałymi członkami sieci szpiegowskiej odgrywa niezwykle ważną rolę w walce o wolność, a dostarczane informacje decydują o dalszych losach armii Waszyngtona.

Scenariusze pisane przez historię

Serial "Turn" to idealna pozycja na długi weekend. Fascynujący serial historyczny zabierze widzów do świata szpiegów z prawdziwego zdarzenia. Nie zabraknie intryg, skomplikowanych operacji wywiadowczych oraz balansowania na krawędzi lojalności i zdrady. Produkcja skupia się na tajnej grupie The Culper Ring działającej w czasach amerykańskiej rewolucji. Serial zachowuje doskonały balans między faktami historycznymi a fikcyjnymi wątkami podkreślającymi odwagę, jaką niejednokrotnie musieli wykazywać się szpiedzy z The Culper Ring.

Na platformie streamingowej Viaplay pojawiły się jednocześnie wszystkie części 4-sezonowej produkcji. To łącznie czterdziestoodcinkowy seans dla fanów kina akcji okraszonego wątkami historycznymi.

Obsada

W produkcji Craiga Silversteina ("Kości", "Terra Nova") w postać Abrahama Woodhulla wcieli się brytyjski aktor Jamie Bell, zdobywca nagrody BAFTA za rolę w filmie "Billy Elliot". W serialu zobaczymy również takich aktorów, jak m.in. Heather Lind ("Zakazane Imperium"), Meegan Warner ("Powrót do Heaven's Veil"), Samuel Roukin ("Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I"), Daniel Henshall ("Snowtown") oraz Seth Numrich ("Imperium").