"SORTOWNIA"

Serial, premierowe odcinki w piątki od 16.06 godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Wstrząsający thriller osadzony w realiach oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali. Serial w reżyserii Anny Kazejak („Fucking Bornholm”, „Cudak”) powstał na podstawie scenariusza autorstwa Joanny Kozłowskiej („Wotum nieufności”), Wiktora Piątkowskiego („Wataha”, „Wojenne dziewczyny”), Moniki Powalisz („Belfer”) i Michała Wawrzeckiego („Chyłka”).

Historia Jacka Wolińskiego, lekarza SOR-u, który od wielu lat w całości poświęca życie pracy. I choć medycyna z pewnością jest jego powołaniem, poczucie władzy nad ludzkim życiem doprowadza go do moralnego dylematu. Z każdym kolejnym, trafiającym na oddział ratunkowy przypadkiem jest coraz bardziej rozdarty między etyką lekarską, a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości tym, którym przewinienia mogłyby ujść na sucho.

W 8-odcinkowej produkcji CANAL+ Polska i Telewizji Polsat obok odtwórcy głównej roli Andrzeja Chyry („Wszystkie nasze strachy", „Wesele", serial „Krakowskie potwory") występują młode, wyraziste aktorki Jaśmina Polak („Fucking Bornholm", serial „Pewnego razu na krajowej jedynce"), Olga Goldys i Natalia Jędruś („Czarna owca", „Otwórz oczy"). W serialu zagrali także: Ilona Ostrowska („Pod wiatr", „To musi być miłość", serial „Ranczo"), Izabela Dąbrowska („Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", „7 uczuć", „Tonia"), Artur Barciś („Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", „Bejbis", serial „Ranczo"), Mariusz Bonaszewski („Marzec '68", „Bartkowiak", seriale „Stulecie Winnych", „Chyłka") i Marcin Czarnik („Jak pokochałam gangstera", „Iluzja", „Broad Peak").

​Serial dostępny będzie w CANAL+ online i w serwisie POLSAT BOX GO.

"SILENT TWINS",

Film, premiera w piątek 9.06 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nagrodzona czterema Złotymi Lwami oraz nominowana do ORŁÓW w siedmiu kategoriach koprodukcja CANAL+ Polska w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Oparta na faktach opowieść o bliźniaczkach z Walii została doceniona przez krytyków m.in. za szczerość w opowiadaniu poruszającej historii oraz fantastyczne kreacje odtwórczyń głównych ról.

June i Jennifer przyszły na świat w latach 60. w walijskiej rodzinie karaibskich imigrantów. Siostry, które przez pierwsze lata życia były radosnymi dziećmi, w pewnym momencie odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Ten pakt milczenia był formą wołania o pomoc bliźniaczek nękanych przez rówieśników z powodu koloru skóry. Mimo starań rodziców June i Jennifer przez lata utrzymywały kontakt wyłącznie ze sobą, a ich więź z czasem zaczęła mieć na nie destrukcyjny wpływ.

W role sióstr wcieliły się laureatka nagrody BAFTA i nominowana do EMMY Letitia Wright („Czarna Pantera”, „Śmierć na Nilu”, „Czarne lustro”) i Tamara Lawrance („Boxing Day”, „Mały topór”, „Krewni”).

"FABELMANOWIE"

Film, premiera w sobotę 17.06 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Najnowszy film Stevena Spielberga nagrodzony dwoma Złotymi Globami oraz nominowany do Oscara w aż siedmiu kategoriach. Autorem zdjęć jest polski operator, dwukrotny laureat Oscara - Janusz Kamiński.

Ten niejako autobiograficzny obraz to hołd dla kina i powrót legendarnego reżysera do czasów dzieciństwa, kiedy to zaczęła się jego fascynacja dziesiątą muzą. Film opowiada o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, syna twardo stąpającego po ziemi inżyniera i niespełnionej pianistki. Te dwie różne postawy rodziców mają ogromny wpływ na wrażliwego nastolatka, który z kamerą ojca stawia pierwsze kroki w świecie kina. Filmy stają się dla niego formą komunikacji niewymagającej słów. Komunikacji m.in. z członkami rodziny, których relacje, sekrety i dramaty są ważnym elementem historii Sammy’ego.

"FABELMANOWIE" to plejada gwiazd. W nestora rodu wcielił się Paul Dano („Wojna i pokój”, „Ucieczka z Dannemory”, „Batman”), a w matkę Michelle Williams („Mój tydzień z Marilyn”, „Oz: Wielki i Potężny”, „Venom”). W obsadzie znaleźli się również Seth Rogen („Cicha noc”, „Sąsiedzi”, „Niedobrani”) w roli przyjaciela rodziny oraz David Lynch („Zagubiona autostrada", „Prosta historia", serial „Twin Peaks") jako słynny reżyser John Ford. Na uznanie zasługują także odtwórcy postaci Sammy’ego — Mateo Zoryan w młodszej wersji i Gabriel LaBelle („Nowy smak wiśni”, „Predator”) w starszej.

"ŚUBUK"

Film, premiera w sobotę 24.06 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Małgorzata Gorol („Magnezja”, „Plan B”, seriale „Odwilż”, "Planeta singli: Osiem historii"), Aleksandra Konieczna („Ostatnia rodzina”, „Boże Ciało” serial "Minuta ciszy") i Andrzej Seweryn („Niebezpieczni dżentelmeni”, „Każdy wie lepiej”, serial „Królowa”) w nagrodzonym Złotym Lwem filmie opowiadającym prawdziwą historię walki z bezdusznym systemem. Reżyserem obrazu jest Jacek Lusiński, który wraz z Szymonem Augustyniakiem stworzył także scenariusz.

Maryśka zaszła w nieplanowaną ciążę pod koniec lat 80. Ojciec dziecka, sporo starszy milicjant Darek, próbuje zmusić partnerkę do aborcji. Ta jednak decyduje się na samotne macierzyństwo, a pomoc w wychowaniu proponuje siostra dziewczyny. Po kilku latach Marta znika jednak z życia chłopca i jego matki, a Maryśka zaczyna zauważać, że Kuba znacznie różni się od swoich rówieśników. U posługującego się tylko jednym słowem - „śubuk” – chłopca, lekarze diagnozują autyzm. Dla młodej matki rozpoczyna to walkę z systemem, biurokracją i bezdusznością. Walkę o społeczną akceptację, zrozumienie, a przede wszystkim godne życie dla syna.

"YELLOWJACKETS 2"

Serial, premierowe odcinki w środy od 28.06 godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Nominowana do nagrody Emmy w siedmiu kategoriach (i do 16 innych nagród), uhonorowana dwoma Critics Choice Super Awards, produkcja SHOWTIME, której pierwszy sezon osiągał średnio ponad 5 milionów widzów tygodniowo i był drugim najczęściej streamowanym serialem w historii SHOWTIME.

Drugi sezon zaczyna się dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach z pierwszej serii. Po katastrofie lotniczej uczennice z licealnej drużyny przebywają w odległej północnej dziczy. Surowe warunki zimy nasilają się z dnia na dzień, a psychika nastolatek pogarsza się równie szybko, zwłaszcza że zmuszone są do podejmowania skrajnie trudnych decyzji w walce o przetrwanie. Równocześnie śledzimy losy ocalałych ponad dwie dekady później, gdy wydarzenia z przeszłości wciąż nie dają o sobie zapomnieć.

W stworzonym przez Ashley Lyle i Barta Nickersona serialu występują nominowana do nagrody Emmy i Critics Choice Award Melanie Lynskey („Castle Rock”), nominowana do Oscara i Emmy Juliette Lewis („Camping”), nominowana do Emmy Christina Ricci („Z: Początek wszystkiego”) oraz Tawny Cypress („Unforgettable”). W drugim sezonie do obsady dołączyli również Lauren Ambrose („Sześć stóp pod ziemią”, „Służąca”) i Simone Kessell („Obi-Wan Kenobi”) oraz Elijah Wood (seria „Władca pierścieni”), który pojawi się gościnnie w jednym odcinku.

SERIALE​

"BARONOWIE"

Po dwa premierowe odcinki w poniedziałki od 5.06 godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online.

Osadzona w latach 70. produkcja oparta luźno o historię założycieli dwóch legendarnych marek surferskich Rip Curl i Quicksilver.

Stworzony przez Michaela Lawrence'a, Johna Molloya i Liz Doran serial opowiada o grupie przedsiębiorczych miłośników pływania na desce, którzy swoją pasję postanawiają zamienić w biznes. Snapper Webster i Bill Trotter Dwyre pracują razem przy produkcji pianek. Między kumplami rodzi się konflikt, a dawni przyjaciele zakładają konkurujące ze sobą firmy, stając się zaciekłymi rywalami.

W obsadzie serialu Ben O'Toole („Źródło nadziei", „Bloody Hell"), Sean Keenan („Psie pazury", „Nitram"), Lincoln Younes („Last King of the Cross") i Hunter Page-Lochard („Cleverman", „Busz w ogniu").

"JA TEŻ NIENAWIDZĘ SUZIE"

"remierowe odcinki w poniedziałki od 12.06 godz. 21:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online.

Trzyodcinkowy mini serial będący kontynuacją szalonej produkcji ery #MeToo „Nienawidzę Suzie”. Brawurowa rola Suzie Pickles przyniosła Billie Piper („Collateral”, „Wieczna piękność”, seriale „Dom grozy”, „Doktor Who”) dwie nominacje do BFTA TV.

Ekscentryczna gwiazda próbuje odbudować swoją karierę, biorąc udział w telewizyjnym tanecznym show – „Dance Crazee Xmas”. W międzyczasie spiera się przed sądem ze swoim byłym mężem o to, z kim spędzi święta ich syn Frank. Czy upadłej celebrytce uda się odbudować życie i wrócić na pierwsze strony gazet w wielkim stylu?

Na ekranie Piper towarzyszą m.in. Leila Farzad (seriale „Ogrodnicy” i „Indeks strachu”) oraz Daniel Ings (seriale „Czarne lustro”, „Angielska gra”, „Dlaczego nie Evans?”)

"WYSTAWIENI 3"

Po trzy premierowe odcinki we wtorki od 20.06 godz. 20:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online.

Finałowy akt nagradzanego projektu artystycznego, który zapoczątkowany został w czasach pandemii COVID-19. Kolejny aktorski popis znanego z serialu „Dobry omen” duetu: Davida Tennanta (seriale „Broadchurch”, „Jessica Jones”) i Michaela Sheena („Pasażerowie”, „Wszyscy moi mężczyźni”).

Podczas gdy dwa pierwsze sezony serialu zrealizowanego w formie wideokonferencji skupiały się na życiu w dobie covidowych obostrzeń, trzeci podąża za parą aktorów, gdy porzuciwszy internetowe komunikatory, z powodzeniem kontynuują aktorskie kariery. W nowych odcinkach obok Tennanta i Sheena, którzy ponownie grają fabularyzowane wersje samych siebie, pojawiają się ich partnerki Georgia Tennant i Anna Lundberg oraz inni – prawdziwi rzecz jasna - członkowie ich rodzin. W serialu występuje także jego twórca (scenarzysta i reżyser) Simon Evans. Ponownie nie zabraknie gościnnych występów celebrytów z najwyższej półki. W poprzednich sezonach w serialu pojawili się m.in. Judi Dench, Whoopi Goldberg i Samuel L. Jackson.

DOKUMENTY

"SIMONA"

Premiera w poniedziałek 5.06 o godz. 22:35 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Uhonorowana Nagrodą Publiczności na festiwalu Dwa Brzegi dokumentalna produkcja Natalii Korynckiej-Gruz opowiadająca o Simonie Kossak, pionierce ekologii w czasach PRL.

W tym niezwykłym obrazie zrealizowanym w koprodukcji z CANAL+ Polska Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak, wyrusza do Puszczy Białowieskiej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „kim naprawdę była Simona?”. Biologiem, profesorem nauk leśnych, miłośniczką i znawczynią zwierząt. Dziś jest legendą, prekursorką i ikoną ekologicznego spojrzenia na świat. W filmie znalazły się archiwalne nagrania z udziałem Kossak oraz relacje osób, które ją znały.

"SALVATORE: ARTYSTA W ŚWIECIE OBUWIA"

Premiera w poniedziałek 12.06 o godz. 22:35 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nominowana do Critics’ Choice Documentary filmowa biografia szewca, w którego butach chodziły największe sławy Hollywood. Za kamerą Luca Guadagnino, nominowany do Oscara za obraz „Tamte dni, tamte noce”.

Zubożały szewc, włoski imigrant, który stał się światowej sławy projektantem. Jego spuścizną jest nosząca jego imię jedna z najważniejszych marek modowych i perfumeryjnych dzisiejszych czasów. Jedenasty spośród czternaściorga dzieci rodziny Ferragamo, wyjechał z ojczyzny w 1914 roku jako szesnastolatek. Pierwszy biznes założył w Santa Barbara, ówczesnym centrum przemysłu filmowego, a następnie wraz z nim przeniósł się do Hollywood. I tam właśnie, w epoce kina niemego, zbudował obuwniczą potęgę. Ubierał stopy największych gwiazd swoich czasów, tworzył projekty do kultowych dziś filmów.

W filmie o Ferragamo opowiadają jego potomkowie, ikony świata mody – Manolo Blahnik, Christian Louboutin – i filmu, m.in. Martin Scorsese.

"CZĘŚCI INTYMNE"

Premiera w poniedziałek 19.06 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Film dokumentalny Kristy Guevara-Flanagan ukazujący ewolucję nagości i scen seksu w przemyśle filmowym. W szczerych rozmowach gwiazdy kina odpowiadają na pytania dotyczące seksualizacji kobiecego ciała w filmie.

W produkcji udział wzięły reżyserki, scenarzystki i aktorki, w tym Jane Fonda, Joey Soloway, Angela Robinson, Karyn Kusama, Rosanna Arquette , Emily Meade, Alexandra Billings, Rose McGowan, Stacy Rukeyser. Kobiety opowiadają m.in. o tym jak zmieniły się zarówno standardy pracy na planach, ale i te dotyczące kanonów piękna.

"TAŃCZĄC PINĘ"

Premiera w poniedziałek 26.06 o godz. 22:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Zaprezentowany podczas 20. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie walczył o dwie nagrody (Nagroda Nos Chopina i w Sekcji Muza i Wena) filmowy hołd złożony ikonie tańca nowoczesnego.

Pina Bausch to jedna z najważniejszych choreografek i najbardziej wpływowych tancerek w historii. Jej ponadczasową spuściznę i uniwersalną siłę tańca udowadnia w swoim filmie Floriana Heinzen-Ziob. Młodzi tancerze z dwóch kontynentów przed kamerami na nowo odkrywają twórczość Piny. Pod opieką członków jej zespołu Wuppertal Tanztheater, artyści z Semperoper Ballet Company z Drezna i École des Sables z rybackiej wioski z okolic Dakaru, starają się odtworzyć układy taneczne do „Ifigenii w Taurydzie” oraz „Święta wiosny”. Wymagające układy choreograficzne tancerze muszą przefiltrować przez własne uczucia, doświadczenie oraz możliwości swoich ciał.

FILMY

"ANATOMIA"

Premiera w piątek 2.06 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Pełnometrażowy debiut Oli Jankowskiej, który swoją premierę miał w „Konkursie Giornate degli Autori” na festiwalu filmowym w Wenecji. Film walczył również o nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film”.

Ten kameralny dramat opowiada historię trzydziestoletniej Miki, która wraca do Polski po dłuższej nieobecności. Kobieta chce odwiedzić przebywającego w szpitalu ojca, który po urazie mózgu cierpi na zaniki pamięci. Choć dawny dom wydaje się jej obcy, Mika postanawia pozostać z ojcem, który jest przekonany, że córka wciąż jest nastolatką. Tak zaczyna się ich wspólna podróż przez czas, podczas której granice między przeszłością, a teraźniejszością zaczynają się zacierać.

W rolę Miki wcieliła się Karolina Kominek („Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2”, „Banksterzy”, serial „Usta Usta”), a w jej ojca słynny poeta i satyryk Andrzej Poniedzielski.

"ZBRODNIE PRZYSZŁOŚCI"

Premiera w sobotę 3.06 o godz. 23:05 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Futurystyczny body horror w reżyserii jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów współczesnego kina Davida Cronenberga. Ten wstrząsający obraz walczył o Złotą Palmę podczas zeszłorocznego festiwalu filmowego w Cannes.

W wizji filmowca w niedalekiej przyszłości ludzie doświadczają syndromu przyspieszonej ewolucji, zyskują neo-organy, a chirurgia i modyfikacje ciała stają się substytutem seksu. Kontrowersyjny performer Saul Tenser w pogoni za popularnością postanawia z kolejnych operacji na organach wewnętrznych uczynić medialne widowisko. Z pomocą swojej partnerki Caprice, poddaje się kolejnym nieodwracalnym modyfikacjom na oczach widzów. Jak daleko Tenser posunie się w swej organografii?

W rolach głównych trzykrotnie nominowany do Oscara Viggo Mortensen („Green Book”, „Captain Fantastic”, „Wschodnie obietnice”), zdobywczyni Złotej Palmy Lea Seydoux („Diuna: Część druga”, „Nie czas umierać”, „Spectre”) oraz nominowana do Oscara za rolę w głośnym obrazie „Spencer” Kristen Stewart („Głębia strachu”, „Śmietanka towarzyska”, seria „Zmierzch”).

"REGUŁY ZABIJANIA"

Premiera w czwartek 29.06 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nagrodzony Złotym Globem i dwiema statuetkami Emmy gwiazdor kina akcji Bruce Willis („Szósty zmył”, „12 map”, „Armageddon”, seria „Szklana pułapka”) w jednym z ostatnich filmów w swojej filmowej karierze, którą oficjalnie zakończył w 2022 roku. Na ekranie również: znany z serii „Strażnicy Galaktyki” Michael Rooker, zjawiskowa Olga Kurylenko oraz dwukrotnie nominowany do Oscara John Malkovich.

W tym klasycznym, kipiącym testosteronem i adrenaliną filmie akcji, widz trafia w środek skomplikowanej intrygi rozgrywającej się między rosyjską mafią, a meksykańskim kartelem. Kiedy dwoje policjantów zostaje przypadkowymi świadkami nieudanego zamachu zleconego przez bezwiednego mafiosa Arnolda Solomana, stają się celami przestępcy. Zlecenie ich wyeliminowania otrzymuje były żołnierz piechoty morskiej, obecnie płatny zabójca, Gabriel Tancredi. Mimo grożącego niebezpieczeństwa egzekutor postanawia złamać swój kodeks i uratować młodą policjantkę.