"No Time To Die" - "Nie czas umierać" to chyba jeden z najbardziej pechowych Bonów w historii. Start produkcji przeciągał się, aktorów nękały kontuzje, a kiedy miało dojść do premiery... przyszła pandemia Covid-19.

Premierę z wiosny przełożono na listopad 2020 roku. jednak w obliczu drugiej fali pandemii, producenci podjęli znów decyzję, że film zostanie pokazany w innym terminie. Na dziś wiemy, że Bond ma trafić do kin... 8 października 2021 roku.