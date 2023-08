Choć pierwszy klaps na planie "Alternatywy 4" padł w 1981 roku, serial przeleżał kilka lat na tzw. "półce" i do emisji trafił dopiero w 1986 roku. Do dziś jednak święci tryumfy i ma wielu wiernych wielbicieli. Jak dobrze go znasz? Sprawdź się w naszym quizie.

0/9 Kogo zagrał w serialu "Alternatywy 4" reżyser serialu, czyli Stanisław Bareja? Gospodarza domu Anioła Dzielnicowego Parysa Dyrektora administracji osiedla 0/9 Jak miał na imię gospodarz serialowych Alternatyw 4, czyli Anioł? Bronisław Mieczysław Stanisław 0/9 W jednym z odcinków pojawia się wątek kradzieży mleka docentowi Furmanowi. Kto jest złodziejem, a kto podejrzanym? kradnie Balcerkowa, a podejrzanym jest doktor Kołek kradnie Anioł, a podejrzanym jest Balcerek kradnie Balcerkowa, a podejrzanym jest naukowiec Manc 0/9 W jakiej dzielnicy Warszawy znajduje się i do dziś stoi blok, który gra w serialu "Alternatywy 4"? Na Żoliborzu Na Ursynowie Na Targówku 0/9 Która z postaci serialu "Alternatywy 4" ma w mieszkaniu ogromną reprodukcję "Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki? Profesor Dąb-Rozwadowski Towarzysz Winnicki Nauczycielka Lewicka 0/9 Kto spada z dachu w czołówce serialu? Robotnik Lalka-robot Mleczarz 0/9 Jaką piosenkę nuci Zosia, służąca profesora Dąb-Rozwadowskiego? "Sen o Warszawie” "Małgośka” "Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” 0/9 Czym zajmuje się Ewa Majewska, którą śledzi docent Furman? Jest pielęgniarką SOR-u Jest tancerką-striptizerką w nocnym klubie Jest kelnerką w barze 24h 0/9 Serial "Alternatywy 4" doczekał się kontynuacji. Jak brzmi jej tytuł? Dylematu 5 Wokalna 4 Rozterki 6 Twój wynik