Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 dla wytrawnych telewidzów

Quiz z polskich seriali / Materiały prasowe

Wszyscy kochamy polskie seriale. Te kultowe z PRL-u i lat 90., jak i nowości z platform streamingowych. Mimo to dopasowanie konkretnej postaci do danego serialu często bywa znacznie trudniejsze, niż się wydaje. Sprawdź się w quizie, w którym 25/25 osiągną wyłącznie wytrawni telewidzowie.

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