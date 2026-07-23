Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 tylko dla orłów

Quiz z seriali PRL / Materiały prasowe

Wszyscy kochamy seriale PRL. I wszyscy mamy przeświadczenie, że znamy je na wylot. Ale tak naprawdę zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale. Sprawdź się w quizie o tych znacznie mniej rozpoznawanych tytułach.

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