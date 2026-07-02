Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to będzie wyczyn

Quiz z seriali PRL / Materiały prasowe

Kochamy seriale PRL. Ale nie wszyscy potrafimy pochwalić się ponadprzeciętną wiedzą o kultowych produkcjach. Wszak peerelowskich seriali powstały dziesiątki i nie każdy jest przypominany w telewizji tak często, jak "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatek". Sprawdź się w quizie!

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