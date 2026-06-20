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Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to nie lada sztuka

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
Quiz z seriali PRL
Quiz z seriali PRL/Materiały prasowe
Wszyscy kochamy seriale PRL i jesteśmy przekonani, że znamy je od podszewki. W końcu telewizja powtarza je niemal bez przerwy od lat. To prawda, ale tylko te najpopularniejsze produkcje. Tymczasem peerelowskich seriali powstało grubo ponad 100 i nie wszystkie są tak powszechnie znane. Sprawdź się quizie!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quiz
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