Filmowcy, którzy zajmowali się przygotowaniem materiału zdjęciowego do filmu fabularnego o lekarce, która udaje się na orbitę do chorego kosmonauty, przebywali w kosmosie od 5 października. Kosmonauta Oleg Nowickij przybył z kolei do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 9 kwietnia. Wraz z kosmonautą Piotrem Dubrowem wypełniał on misję podłączenia do ISS modułu "Nauka".

Lądowanie kapsuły odbyło się w asyście ekip wspomagających i ratowniczych, cała operacja była transmitowana przez telewizję.

Szypienko i Peresild udali się na orbitę na pokładzie Sojuza MS-19, w towarzystwie innego kosmonauty, Antona Szkaplerowa, który nie wrócił z nimi, lecz pozostał w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z Piotrem Dubrowem dla wypełnienia innej misji. Na ziemię mężczyźni powrócą wiosną 2022 r. Przewiezie ich statek Sojuz MS-19, który przed 12 dniami przetransportował do ISS rosyjskich filmowców.

Film "Wezwanie"

Trójka rosyjskich kosmonautów: Szkaplerow, Dubrow i Nowickij pojawi się w filmie "Wezwanie" (Wyzow) - podają rosyjskie media. W Międzynarodowej Stacji Kosmiczne przebywa aktualnie wraz z nimi siedmioro astronautów.

Reżyser filmu i grająca rolę młodej lekarki Julia Persild "pracowali bez wytchnienia, z uszczerbkiem dla snu" - napisał w niedzielę na Twitterze Dmitrij Rogozin dyrektor generalny Roskosmosu. Łącznie udało im się nakręcić materiał, który wystarczy na 35-40 min w przygotowywanym filmie - podaje agencja Itar TASS.

Wysłanie w kosmos filmowców i praca nad filmem fabularnym, to część szerszego projektu, w ramach którego powstanie także szereg materiałów dokumentalnych, poświęconych kosmonautyce. Przed udaniem się w przestrzeń kosmiczną aktorzy i reżyserzy – oprócz Peresild i Szypienki także ich zmiennicy – przez cztery miesiące odbywali trening. O przebiegu szkolenia szeroko informowały rosyjskie media.

W produkcję filmu zaangażowane są studio Yellow, Black and White, agencja kosmiczna Roskosmos i Program Pierwszy telewizji państwowej, a jednym z producentów jest szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin.