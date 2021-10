Szkaplerow przycumował statek ręcznie, gdyż – jak wynikało z transmisji na Roskosmos TV - dokowanie automatyczne nie powiodło się. Statek wcześniej dwa razy zbliżał się do stacji i od niej oddalał.

"Wezwanie" w kosmosie

Peresild i Szypienko będą kręcić film fabularny, opowiadający historię lekarki, która udaje się na orbitę okołoziemską, by ratować życie chorego kosmonauty. Ma to być, jak podkreślano, pierwszy na świecie film fabularny, do którego zdjęcia zostaną wykonane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Zdjęcia do filmu, noszącego roboczy tytuł „Wezwanie”, mają się rozpocząć wkrótce po przybyciu na stację. Podczas transmisji z lotu i dokowania poinformowano, że Peresild i Szypienko odwiedzą w trakcie zdjęć także amerykański moduł z panoramicznym widokiem oraz – w razie potrzeby – amerykański segment ISS.