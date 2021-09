"Chciałem Was poinformować, że dzisiaj zmarł mój Tata, Tomasz Knapik. Jak część z Was wie, od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był Głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym Ojcem i Dziadkiem. W przyszły czwartek skończyłby 78 lat. Odszedł we śnie, nad ranem. Dołączył do mojej Mamy. Informację tę przekazuję w imieniu całej naszej rodziny i najbliższych przyjaciół" - czytamy we wpisie Macieja Knapika.

Reklama

"Wkrótce przekażę informacje o pogrzebie" - dodał.

Kim był Tomasz Knapik?

Tomasz Knapik urodził się 16 września 1943 r. w Warszawie. Był doktorem elektrotechniki, wykładał na Wydziale Transportu PW, był opiekunem ponad dwustu prac inżynierskich i magisterskich, ale prawdziwą sławę przyniósł mu głos, znany chyba każdemu. Karierę medialną rozpoczął jeszcze przed maturą w radiowej Rozgłośni Harcerskiej, później w Polskim Radio i TVP. Na stanowisku lektorskim czytał filmy zagraniczne na żywo, a także materiały do Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych do Polski sprowadzano wiele kaset wideo, polski głos na wielu z nich użyczał właśnie Tomasz Knapik.

Był także lektorem Polskiej Kroniki Filmowej, współpracował z firmami które przygotowywały polskie wersje lektorskie w filmach i serialach dla prywatnych stacji telewizyjnych. W 1995 został zatrudniony na stałe w telewizji Polsat, gdzie stał się głównym lektorem stacji, czytał niemalże wszystkie filmy i seriale.

W 2008 nagrał komunikaty głosowe dla systemu informacji pasażerskiej w pojazdach stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego - zapowiedzi głosowe dotyczące przebiegu trasy - emitowane w autobusach i tramwajach.