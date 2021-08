Kompozytor odebrał nagrodę za muzykę do serialu "Król". Statuetkę wręczono mu w sobotę podczas "Gali Festiwalu Muzyki Filmowej w trzech sezonach", która odbyła się w ramach Kraków Culture Summer.

Twórcy wyróżnienia za najlepszą autorską muzykę stworzoną do polskiej produkcji – filmu, serialu lub gry komputerowej – stawiają sobie za cel wspieranie rynku fonograficznego oraz promocję twórców na arenie międzynarodowej.

Serial "Król" opowiada historię mafii budzącej postrach w Warszawie niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Tytułowy bohater – żydowski bokser, a zarazem gangster – zostaje wciągnięty w spisek, który może zmienić losy państwa. Produkcja została nagrodzona statuetką Orła 2021 w kategorii "Najlepszy serial fabularny".

Oddać klimat miasta

Ścieżka dźwiękowa stworzona przez Valkova to połączenie dawnych melodii żydowskich z polską muzyką lat 30. XX wieku. "Motywy muzyczne skomponowane przez Valkova świetnie odwzorowują stany emocjonalne postaci, a także oddają klimat miasta" – uznali jurorzy.

Spośród kilkudziesięciu soundtracków powstałych w 2020 roku jury wyselekcjonowało tytuły, z których grono dziennikarzy, krytyków i blogerów związanych z branżą filmową, muzyczną oraz gamingową wyłoniło najlepszą propozycję.

Nominacje do nagrody otrzymali: Hania Rani za film "xABo: Ksiądz Boniecki", Colin Stetson i Sarah Neufeld za film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", Antoni Komasa-Łazarkiewicz oraz Mary Komasa za film "Szarlatan", Marcin Przybyłowicz, Piotr T. Adamczyk i Paul Leonard-Morgan za grę "Cyberpunk 2077", Bartosz Chajdecki za serial "Chyłka", Michał Jacaszek za film "Sala samobójców. Hejter", Jimek za film "W lesie dziś nie zaśnie nikt", Cris Velasco za grę "Carrion", Resina za grę "Vampire: The Masquerade – Shadows of New York" oraz Łukasz Targosz za serial "W głębi lasu".