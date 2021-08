Jak przypomnieli organizatorzy na stronie internetowej festiwalu, w sekcji Czysta klasyka pokazywane są znaczące dzieła polskiej kinematografii w wersji odnowionej cyfrowo.

Reklama

W tym roku w programie znalazł się m.in. pokaz filmu "Bez końca" Krzysztofa Kieślowskiego z 1984 r., do którego scenariusz współtworzył Krzysztof Piesiewicz. Seansowi towarzyszyć będzie prezentacja krótkometrażowej produkcji Instytutu Adama Mickiewicza "Gadające głowy 2021", do wyreżyserowania której został zaproszony Jan P. Matuszyński. Pomysłem IAM było ożywienie idei Krzysztofa Kieślowskiego z jego kultowego filmu z 1980 r. pod tym samym tytułem. Zaplanowano też spotkanie wokół książki "Kieślowski. Od bez końca do końca" – wywiadu rzeki Mikołaja Jazdona z Krzysztofem Piesiewiczem – które poprowadzi filmoznawczyni Diana Dąbrowska.

W ramach Czystej Klasyki odbędą się również m.in. pokazy "Tylko strachu" Barbary Sass-Zdort, który będzie "punktem wyjścia do dyskusji o postaciach kobiecych w polskim kinie", oraz "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego. "Podczas festiwalu zostanie zaprezentowany również dokument poświęcony historii realizacji tej pierwszej polskiej superprodukcji science-fiction, film +Ucieczka na srebrny glob+. Spotkanie z reżyserem Kubą Mikurdą i producentką Darią Maśloną poprowadzi filmoznawca Michał Oleszczyk" - podano.

Projekcja "Nóż w Wodzie"

Projekcja filmu "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego upamiętni zmarłego w kwietniu br. aktora Zygmunta Malanowicza. Natomiast z okazji przypadającego w tym roku stulecia urodzin Andrzeja Munka przypomniane zostaną jego filmy fabularne i dokumentalne, m.in. "Błękitny krzyż" (1955), "Kierunek – Nowa Huta!" (1951), "Człowiek na torze" (1956), "Eroica" (1957), "Niedzielny poranek" (1955) oraz "Spacerek staromiejski" (1958).

Festiwal zainauguruje pokaz "Zezowatego szczęścia" Munka (1960), czyli ostatniego ukończonego filmu przedwcześnie zmarłego twórcy. Jak przypomniał dyrektor artystyczny FPFF Tomasz Kolankiewicz, twórca "Pasażerki" zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w 1961 r. Miał zaledwie 40 lat. "Był kluczową postacią słynnej polskiej szkoły filmowej, twórcą niesłychanie istotnym dla rozwoju kina artystycznego w kraju. Setna rocznica urodzin była dla nas doskonałym pretekstem, by zaplanować w Gdyni szeroko zakrojone przypomnienie jego twórczości, połączone z próbą nowego odczytania. Filmy Munka zachwycają dziś świeżością, poczuciem humoru, formą i autorskim stylem oraz sposobem, w jaki reżyser mierzył się z najważniejszymi tematami naszej najnowszej historii. Zależy mi na tym, żeby Gdynia poza prezentacją nowego polskiego kina stała się też miejscem, gdzie reinterpretuje się klasykę" - podkreślił, cytowany w komunikacie.

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 20-25 września.