Egzorcyzmy czyli rytuał wypędzania demonów z człowieka w różnych formach znane są w każdej religii i kulturze od tysiącleci. Naukowcy sceptycznie podchodzą dziś do tych kwestii – w psychiatrii czy psychologii nie istnieje termin opisujący opętanie, a jednak popularność egzorcyzmów nie spada, a liczba kapłanów zajmujących się przepędzaniem złych mocy wciąż rośnie. Demon przejmujący ludzkie ciało i ksiądz, który walczy ze Złym to temat, który elektryzuje sztukę i kulturę od lat i jest częstą inspiracją dla horrorów.

Od kultowego „Egzorcysty”, przez oparty na faktach film „Egzorcyzmy Emily Rose”, aż po hitową serię „Obecność” – produkcje o tej tematyce od dekad przyciągają do kin widzów głodnych dreszczyku emocji. „Egzorcyzmy dnia siódmego” to horror czerpiący z tych tradycji, a jednak wprowadzający do gatunku powiew świeżości. Twórcy zadają w nim pytanie: a co, jeśli opętania zaleją świat? Co, jeśli egzorcyzmy nie będą wystarczające? Już dziś zajrzyj do świata, w którym kapłan staje naprzeciw złu, którego nie da się powtrzymać tylko modlitwą.

Oto zwiastun filmu.