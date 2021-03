Nominacje ogłosili Piryanka Chopra oraz Nick Jonas, a uroczystość była transmitowana przez media społecznościowe.

Najwięcej nominacji, bo aż dziesięć, zdobył film "Mank".

Dariusz Wolski jest absolwentem łódzkiej filmówki niemal na stałe pracującym Los Angeles. Co ciekawe, nie ma dyplomu polskiej szkoły. Nie przeszkadza mu to otrzymać pierwszej nominacji w życiu. Otrzymał ją za film "News Of The World".

Agnieszka Holland nominacji nie dostała, mimo że jej "Szarlatan", reprezentujący Czechy, znalazł się na oscarowej shortliście.

"Quo Vadis, Aida?" z nominacją do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Koprodukcja ośmiu państw - w tym Polski - "Quo Vadis, Aida?" Jasmili Zbanic otrzymała w poniedziałek nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Szansę na statuetkę mają również m.in. "Na rauszu" Thomasa Vinterberga i "Better Days" Kwoka Cheunga Tsanga.

Film "Quo Vadis, Aida?" Jasmili Zbanic opowiada o wojnie z perspektywy mieszkającej w Srebrenicy tytułowej tłumaczki, pracującej dla ONZ. Obraz, uhonorowany na festiwalu w Wenecji nagrodą Katolickiej Organizacji Kinematografii i Sztuki Audiowizualnej (SIGNIS), został zrealizowany w koprodukcji Bośni i Hercegowiny, Austrii, Niemiec, Polski, Francji, Norwegii, Turcji, Rumunii i Holandii. Polską producentką jest Ewa Puszczyńska ("Ida", "Zimna wojna"). Za muzykę odpowiada Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Wręczenie nagród zaplanowano na 26 kwietnia 2021 roku.

Najlepsze zdjęcia:

Dariusz Wolski / "News Of The World"

Sean Bobitt / "Judas and The Black Messiah"

Erik Masserschmidt / "mank"

Joshua James Richards / "Nomadland"

Phedon Papamichael / "Proces siódemki z Chicago"

Najlepszy film

"Ojciec"

"Judas And The Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Sound Of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"

Reżyser

Thomas Vinterberg - "Na rauszu"

David Fincher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Aktorka

Viola Davis - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Aktor

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Anthony Hopkins - "Ojciec"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"

Aktorka drugoplanowa:

Maria Bakalova

Glenn Close

Olivia Coleman

Amanda Seyfierd

Aktor drugoplanowy:

Sacha Baron Cohen

Daniel Kuuluya

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Lakeith Stanfield

Scenariusz oryginalny:

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"

Scenariusz adoptowany:

"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"Pewnej nocy w Miami..."

"Biały Tygrys"

Scenografia:

"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"

Montaż

"Ojciec"

“Nomadland”

“Obiecująca. Młoda. Kobieta"

“Sound of Metal”

“Proces Siódemki z Chicago"

Piosenka

“Fight For You”, “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice”, "Proces Siódemki z Chicago"

“Husavik”, "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

“lo Sì (Seen)”, “The Life Ahead, La Vita Davanti a Se”

“Speak Now”, “One Night in Miami…”



Dźwięk

"Misja Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of Metal"

Efekty specjalne

"Love and Monsters"

"The Midnight Sky"

"Mulan"

"The One And The Only Ivan"

"Tenet"

Film międzynarodowy

"Na rauszu"

"Shao Nian De Ni"

"Aida"

"Kolektyw"

"L'Homme qui avait vendu sa peau"

Kostiumy:

"Emma"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"

"Ma. Rainey: Matka bluesa"

Ścieżka dźwiękowa:

"Pięciu braci"

"Mank"

"Minari"

"News Of the World"

"Soul"

Film krótkometrażowy

"Białe oko"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"Feeling Through"

Krótkometrażowy film dokumentalny:

"Colette"

"A Concerto Is a Conversation"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

"Piosenka dla Latashy"

Film dokumentalny:

"Kolektyw"

"Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych"

"Agent kret"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Time"

Film animowany

"Naprzód"

"Wyprawa na Księżyc"

"Baranek Shaun Film Farmageddon"

"Co w duszy gra"

"Wolfwalkers"

Animacja krótkometrażowa

"Burrow"

"Genius Loci"

"Jakby coś, kocham was"

"Opera"

"Já-Fólkið"