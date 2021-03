W filmowym menu znajdą się m.in. pokazywana ekskluzywnie na NH VOD Vitalina Varela– uhonorowane licznymi nagrodami najnowsze dzieło portugalskiego mistrza kina, Pedra Costy; Babyteeth Shannon Murphy – film uznany przez wielu krytyków za jedną z najlepszych premier 2020 roku; a także Frances Ha w reżyserii Noaha Baumbacha, jednocześnie lekka, zabawna i piekielnie inteligentna opowieść o pokoleniu współczesnych trzydziestolatków, ze znakomitą Gretą Gerwig w tytułowej roli.

Na NH VOD trafią także trzy wyjątkowe propozycje dla młodych widzów: Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn, Moja opowieść oraz Wakacje z Raną.

Co do oglądania?

Vitalina Varela, reż. Pedro Costa

Wysmakowana i oszałamiająca wizualnie opowieść o Vitalinie Vareli – kobiecie, którą legendarny reżyser poznał podczas kręcenia Konia Forsy (2014) i która wpłynęła na jego życiowe i artystyczne wybory.

Babyteeth, reż. Shanon Murphy

Niekonwencjonalne, pełne czułości love story o parze dwóch życiowych rozbitków. On przywraca jej apetyt na życie, ona pozwala mu dojrzeć i ukoić skołatane nerwy. Świetnie napisane, koncertowo zagrane i nagrodzone na najważniejszych festiwalach (m.in. trzy nagrody na MFF w Wenecji).

Frances Ha, reż. Noah Baumbach

Lekkość, dowcip, a pomiędzy nimi niezwykle mądra opowieść o meandrach (późnego) dojrzewania i poszukiwania swojego miejsca we współczesnym świecie. Na pierwszym planie wybitna Greta Gerwig, która mogłaby zasilić swoją energią cały Nowy Jork.

Thelma, reż. Joachim Trier

Precyzyjne połączenie najlepszych elementów thrillera, fantastyki naukowej i inteligentnej opowieści o dorastaniu. Joachim Trier (Głośniej od bomb) potwierdza w Thelmie swoją świetną formę, kreując równie niepokojący, co fascynujący świat skandynawskich lęków i fobii (wykraczających daleko poza północ Europy).

Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn, reż. Margus Paju | dla dzieci w wieku 7+

Czwórka przyjaciół zakłada tajne stowarzyszenie odkrywców. Gdy w ich rodzinnym mieście pojawia się przedziwna epidemia choroby zdziecinnienia (która atakuje coraz większą grupę dorosłych), Mari, Sadu, Olav i Anton muszą się zmierzyć z wyzwaniem i odnaleźć antidotum.

Moja opowieść, reż. Bekir Bülbül | dla dzieci w wieku 9+

Piękna oda do przyjaźni i mądra historia o hartowaniu charakterów. Ebubekir, Ahmet i Mevlut to nierozłączni koledzy, którzy marzą o wyprawie do odległego jeziora. Pewnego dnia – zupełnie spontanicznie i bez przygotowania – wsiadają na rowery i wybierają się w podroż. Po drodze czeka ich wiele niespodzianek i wyzwań, dzięki którym sprawdzą siłę swojej relacji.

Wakacje z Raną, reż. Sanne Vogel | dla dzieci w wieku 9+

Zręczne, subtelne połączenie atmosfery beztroski i zabawy z poważniejszymi tematami. Suzan spędza wakacje u babci na wsi. Tam poznaje Ranę – Syryjkę z pobliskiego obozu dla uchodźców. Mimo początkowej niechęci, dziewczynki zaprzyjaźniają się i wzajemnie odkrywają przed sobą swoje światy.