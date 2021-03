Najlepsza kreacja aktorska roku w corocznym zestawieniu prestiżowego IndieWire, Nagroda Gotham, Nagroda National Board of Review, nominacja do Złotego Globu i ponad kilkadziesiąt innych wyróżnień i nominacji. Miesiące przygotowań do roli: nauka gry na perkusji i i języka migowego, izolacja od najbliższych. Efekt: poruszająca rola, która zachwyciła krytyków i widzów. Riz Ahmed to jeden z największych faworytów do zdobycia Oscara.

Reklama

Brytyjsko-pakistański aktor ma 38 lat, wiele świetnych ról na swoim koncie i arcyciekawą historię. Był stypendystą Oxfordu, gdzie studiował politykę oraz filozofię i gdzie prowadził działania na rzecz równości. Nim stanął na pierwszym planie filmowym, wystąpił w pałacu Windsor przed Królową Elżbietą II oraz przed Izbą Lordów, przemawiając na rzecz imigrantów i społecznej równości. Jest również raperem z czterema albumami na koncie. Jego ostatnia płyta The Long Goodbye to osobisty komentarz na temat Brexitu i symboliczne pożegnanie z Wielką Brytanią.

Uznanie i rozpoznawalność przyniosła mu rola w serialu „Długa noc”, za którą otrzymał statuetkę Emmy dla Najlepszego Aktora i nominację do Złotego Globu. Wcześniej grał u boku m.in. Jake’a Gyllenhaala („Wolny strzelec”), Matta Damona („Jason Bourne”) czy Toma Hardy'ego („Venom”), a także w superprodukcji „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” oraz gościnnie w serialu „Dziewczyny” Leny Dunham. Tą najważniejszą, jak to do tej pory, rolą w jego karierze był jednak zdecydowanie występ w „Sound of Metal”.

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.