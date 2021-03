Prokuratura w Monachium postawiła reżyserowi Dieterowi Wedelowi zarzuty dotyczące gwałtu. Chodzi o zdarzenie z 1996 roku. Aktorka Jany Tempel twierdzi, że Wedel zmusił ją do seksu w hotelu w Monachium, podczas przesłuchania do roli. To najbardziej znana sprawa w niemieckiej debacie #MeToo.

Zarzuty stały się znane na początku 2018 roku. W tym czasie trzy aktorki oskarżyły Wedla na łamach magazynu "Zeit" o molestowanie seksualne w latach 90. Jest to najbardziej znana sprawa w niemieckiej debacie #MeToo, rozpoczętej w 2017 roku. Pod hashtagiem #MeToo kobiety publikowały w sieciach społecznościowych miliony swoich doświadczeń związanych z napaściami na tle seksualnym - pisze w piątek dziennik "Bild". Wedel, który jest jednym z najbardziej znanych niemieckich reżyserów telewizyjnych, zaprzeczył tym zarzutom. Pod koniec sierpnia 2018 roku powiedział "Bildowi": Teraz cieszę się, że śledztwo jest w toku. Ufam prokuratorowi. Akt oskarżenia Dochodzenie prokuratury ciągnęło się długo - zwłaszcza że trzeba było przesłuchać świadków za granicą. Pod koniec stycznia prokuratura w Monachium odrzuciła skargę złożoną przez prawnika Tempel, dotyczącą długiego czasu trwania postępowania. Według prokuratury, 20-stronicowy akt oskarżenia, jako dowody w sprawie cytuje ponad 20 świadków, biegłego oraz wpisy do kalendarza. Ani Tempel, ani jej prawnik Alexander Stevens nie chcieli komentować decyzji prokuratora.