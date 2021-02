„Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” to prawdziwa powieść o dojrzewaniu słynnej wokalistki i kompozytorki oraz jej drodze na szczyt sławy. Wyreżyserowany przez R.J. Cutlera dokument to intymne spojrzenie na podróż niesamowitej nastolatki, która w wieku 17 lat wkroczyła w wielki świat. Jak radziła sobie, łącząc normalne życie z tym na scenie? Jak doszło do powstania jej debiutanckiego albumu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Dowiemy się o tym już 26 lutego.

