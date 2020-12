„Mowa Ptaków” to film, będący hołdem reżysera Xawerego Żuławskiego dla zmarłego ojca Andrzeja Żuławskiego, stworzony na podstawie jego ostatniego scenariusza. Film jest niezwykłą opowieścią o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć w niebyt. Już 13 stycznia 2021 roku film zadebiutuje na DVD!

Reklama

Tytułowa „Mowa ptaków” jest językiem, jakim posługują się wykluczeni z agresywnej, hałaśliwej większości. To język ludzi zmarginalizowanych, którzy nie potrafią w inny sposób wyrażać swoich uczuć i komunikują to w dosadny sposób. Film nazwany podróżą ojca do syna, łączy nostalgię z furią, wzniosłość z humorem oraz oldskulową stylizację z ostrym, przenikliwym spojrzeniem na polską rzeczywistość.

Andrzej Żuławski kilka tygodni przed śmiercią wręczył swojemu synowi Xaweremu scenariusz ze słowami: „Zrób sobie z nim co chcesz. Możesz nawet przeczytać. Albo wyrzucić przed czytaniem”. Tym samym w jednym momencie wszystko zaczęło się toczyć. Powstał w efekcie film prowokujący, obraz o świecie pełnym chaosu, skandalu, przekraczającym granice, a jednocześnie o poczuciu odwagi i wolności.