Dwa tygodnie po zwycięstwie w 11. edycji "The Voice of Poland" Ochman prezentuje teledysk do swojego debiutanckiego singla "Światłocienie".

Premierowe wykonanie z programu trafił na #1 miejsce na karcie na czasie YouTube, a po tygodniu od premiery w Spotify zanotował aż 300 tyś. streamów. Reklama Za scenariusz i reżyserię klipu odpowiada Diego Zayara, który realizował zdjęcia m.in. dla Szpaka, Kaz Bałagane, Kabe, czy Smolastego. Utwór nabiera jeszcze większej mocy za sprawą mrocznego i przepełnionego ciepłem teledysku: Zwycięstwo wnuka słynnego tenora w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów. Ochman nazywany jest objawieniem i fenomenem, a sam utwór „Światłocienie" typowany jest jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów „The Voice of Poland". Krystian urodził się i wychował w USA, niedaleko Waszyngtonu. Jego rodzice wyjechali do Stanów na studia i do pracy jeszcze w czasach komunizmu. Dziadkiem Krystiana jest słynny polski tenor Wiesław Ochman. Przełomowym momentem w życiu Krystiana było zagranie roli księcia w licealnym przedstawieniu. Gdy dziadek wysłuchał jego występu, zasugerował pomysł podjęcia studiów na Akademii Muzycznej w Katowicach.