Dyrektor administracyjna Berlinale Mariette Rissenbeek zwróciła uwagę, że obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie festiwalu w lutym w formie tradycyjnej, a ważne jest, by w pierwszym kwartale roku zaoferować nowe tytuły przemysłowi filmowemu. "Dzięki zmianie formatu festiwalu w 2021 r. będziemy mogli chronić zdrowie naszych gości i wesprzeć branżę kinową. Podczas letniego wydarzenia zaoferujemy widzom długo oczekiwane wspólnotowe doświadczenie kina i kultury" - podkreśliła, cytowana w piątkowym komunikacie.

Jak zapowiedzieli organizatorzy imprezy, proces selekcji filmów do konkursu głównego i pozostałych sekcji będzie kontynuowany. "Program zostanie opublikowany w lutym i zaprezentowany branży filmowej na wirtualnym Europejskim Rynku Filmowym (EFM) w marcu. Międzynarodowe jury obejrzy filmy w Berlinie i wybierze zwycięzców. Zwycięzcy i wybrane produkcje zostaną zaprezentowane berlińskiej publiczności latem. Letnią imprezę Berlinale zainauguruje uroczystość" - czytamy.

W komunikacie poinformowano, że EFM będzie odbywał się online od 1 do 5 marca. "The Berlinale Co-Production Market w podobny sposób przenosi swoją działalność od 1 do 5 marca do sieci. Także Berlinale Talents w tym czasie powita swoich uczestników wirtualnie w Berlinie (...). Więcej informacji na temat ofert i treści programowych dla branży zostanie podanych w najbliższych tygodniach" - napisano.

Dodano, że w kwestii budżetu organizatorzy festiwalu "prowadzą obecnie rozmowy z partnerami oraz z ministrem ds. kultury i mediów (BKM)". "BKM już potwierdziło dodatkowe wsparcie dla Berlinale środkami ze specjalnego programu Neustart Kultur (dodatkowa inicjatywa finansowania w dziedzinie kultury i mediów). Berlinale pragnie jeszcze raz podkreślić, że zdrowie i dobre samopoczucie gości i pracowników są najważniejsze we wszystkich aspektach planowania" - podsumowano.