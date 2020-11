Siedmioczęściowy cykl książek o przygodach młodego czarodzieja Harry’ego Pottera powszechnie uznaje się za jeden z największych fenomenów naszych czasów. Magiczny świat wymyślony przez brytyjską pisarkę J.K. Rowling zdobył ogromną rzeszę fanów na całym globie. Przeniesienie bestsellerowego powieściowego cyklu na duży ekran okazało się strzałem w dziesiątkę. Prawa do ekranizacji czterech pierwszych tomów jeszcze w 1999 roku kupiła wytwórnia Warner Bros. za kwotę miliona funtów, jednocześnie gwarantując autorce wpływ na ostateczny kształt planowanych produkcji. Tak oto zaczęła powstawać największa przygodowa saga dla dzieci w historii współczesnego kina, która obecnie stanowi prawdziwy diament w portfolio wytwórni. Tłumy rozgorączkowanych fanów przeniosły się spod księgarń na sale kinowe, a ekranizacje zaczęły bić rekordy kasowe na całym świecie.

Saga o Harrym Potterze to jedna z najbardziej popularnych i dochodowych serii filmowych wszech czasów. Światowy box office wszystkich ośmiu filmów wyniósł w sumie 7 727 156 777 $, a w samej Polsce w kinach zobaczyło je łącznie ponad 11 500 000 widzów! Tymczasem wciąż dorastają nowe pokolenia fanów, turystyka filmowa związana z „Harrym Potterem” rozwija się, dzięki czemu fani mogą poznać świat fantastycznych zwierząt również w wersji filmowej.

Historia Harry’ego Pottera stała się fenomenem już dwadzieścia lat temu i nadal pozostaje w świadomości i sercach milionów dzieci i dorosłych na całym świecie. W związku z ogromnym zainteresowaniem fanów historią przedstawioną w filmach z serii „Fantastyczne zwierzęta”, studio Warner Bros. przygotowało nowe, niezwykłe wydanie DVD i Blu-ray pełnej sagi ze świata Wizarding World. Widzowie raz jeszcze zanurzą się w niezwykłym świecie i odkryją sekrety Newta Skamandera i Harry’ego Pottera! Wydanie zawiera także rewelacyjne materiały dodatkowe: zwiastuny filmowe, reportaże, komentarze, wywiady oraz sceny dodatkowe.

Filmowa kolekcja zawiera:

ROK 1: Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Magiczna przygoda rozpoczyna się, gdy Harry Potter otrzymuje zaproszenie do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

ROK 2: Harry Potter i Komnata Tajemnic

Samochody latają, drzewa atakują, a tajemniczy skrzat ostrzega Harry’ego przed grożącym mu niebezpieczeństwem, jeśli wróci do szkoły po wakacjach.

ROK 3: Harry Potter i Więzień Azkabanu

Harry musi się zmierzyć z dementorami wysysającymi dusze, przechytrzyć wilkołaka oraz odkryć prawdę o więźniu zbiegłym z Azkabanu – Syriuszu Blacku.

ROK 4: Harry Potter i Czara Ognia

Harry musi pokonać groźnego smoka, stawić czoło druzgotkom i odnaleźć drogę w zaczarowanym labiryncie. Nie wie, że na mecie zamiast nagrody czeka na niego Ten, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać…

ROK 5: Harry Potter i Zakon Feniksa

Mało kto wierzy, że Lord Voldemort powrócił. Tymczasem Harry w tajemnicy przygotowuje swoich przyjaciół do nadciągającej wojny.

ROK 6: Harry Potter i Książę Półkrwi

Podczas gdy Lord Voldemort dąży do przejęcia kontroli zarówno nad światem mugoli, jak i czarodziejów, Harry i Dumbledore próbują znaleźć sposób na pokonanie Czarnego Pana.

ROK 7A: Harry Potter i Insygnia Śmierci, Część 1

Horkruksy stanowią sekret potęgi Voldemorta. Harry, Roni Hermiona wyruszają w podróż, aby je wytropić i zniszczyć. Trójka bohaterów musi na sobie polegać bardziej niż kiedykolwiek… Tymczasem Siły Ciemności będą próbowały ich rozdzielić.

ROK 7B: Harry Potter i Insygnia Śmierci, Część 2

W epickiej finałowej części sagi walka między siłami dobra i zła w świecie czarodziejów przeradza się w otwartą wojnę. Stawka jest wysoka i nikt nie może czuć się bezpiecznie. Jednak to Harry będzie musiał zdobyć się na największe poświęcenie w ostatecznym pojedynku z Lordem Voldemortem.

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA I JAK JE ZNALEŹĆ – NOWA ERA MAGII

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć to scenopisarski debiut J.K. Rowling, autorki siedmiu niezwykłych książek o Harrym Potterze, będących kanwą największej w historii kina filmowej sagi. Inspiracją dla scenariusza stał się opisany w powieściach o młodym czarodzieju podręcznik autorstwa Newta Scamandera, z którego uczniowie korzystali w Hogwarcie, zgłębiając tajniki opieki nad magicznymi stworzeniami.

Praca nad filmem Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć po raz kolejny połączyła ludzi, którzy byli zaangażowani w powstanie filmowego świata Harry’ego Pottera, m.in. producentów Davida Heymana, J.K. Rowling, Steve’a Klovesa i Lionela Wigrama. Produkcji wykonawczej podjęli się Tim Lewis oraz Neil Blair i Rick Senat. Obie części filmów przyciągnęły do kin blisko dwa miliony polskich widzów, dowodząc, że w sercach fanów seria Wizarding World jest nadal żywa!

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Jest rok 1926. Tajemnicza moc sieje zniszczenie na ulicach Nowego Jorku, grożąc ujawnieniem społeczności czarodziejów. Do miasta przybywa magizoolog, Newt Scamander, z walizką pełną magicznych stworzeń. Gdy niczego niepodejrzewający nie-mag Jacob przypadkiem wypuszcza kilka zwierząt, bohaterowie łączą siły, by je złapać. Nie wiedzą, że ta misja doprowadzi ich do konfrontacji z ciemnymi mocami.

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

Po ucieczce potężnego czarodzieja Gellerta Grindelwalda z więzienia magizoolog Newt Scamader ponownie zostaje wezwany przez profesora Dumbledore'a. W obliczu nieprzewidzianych zagrożeń Newt musi znaleźć sposób, aby powstrzymać Grindelwalda, którego plan panowania czarodziejów czystej krwi nad niemagicznymi istotami grozi podziałem całego świata czarodziejów.