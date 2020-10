- Myślę, że Jarosław Kaczyński to człowiek, który ma w sobie głęboko zakodowaną cywilizację śmierci, że jest w nim coś straceńczego i że on dąży do konfliktu. Że konflikt jest jedyną sytuacją, którą on rozumie i która jest jego naturą – oceniła w Radiu ZET, reżyserka Agnieszka Holland.

Według reżyserki prezes PiS zaostrza spór. Reklama Jego paranoidalne wystąpienia, krzyczenie na tych młodych ludzi, obrażanie ich, lżenie, nawoływanie bojówek to nawoływanie do wojny domowej, do niekontrolowanych zamieszek – oceniła Holland w Radiu ZET . Holland uważa, że protestów nie da się zatrzymać. Potrzeba protestowania, gniew i opór wobec arbitralnych decyzji pseudo TK, wicepremiera Kaczyńskiego, jest głęboki i ogromny. Jako 38 mln naród jesteśmy zakładnikami człowieka, który nie jest zupełnie zrównoważony. Zgodziliśmy się na to, żeby oddać mu pełnię władzy i jesteśmy teraz tego ofiarami – komentowała Holland w Radiu ZET. Zaskoczyła mnie ogromna reprezentacja ludzi młodych i to bardzo – przyznała reżyserka. Wyrosło nowe pokolenie. 5 lat PiS-u i wiele lat edukacji religijnej w szkołach wytworzyło pewną świadomość nowego pokolenia, która nie mieści się w schematach. To zupełnie inni ludzie – stwierdziła Agnieszka Holland. Młode kobiety są bardzo blisko ziemi i widzą i wyczuwają to, co jest istotne dla życia a nie dla jakichś fantomów - dodała. Holland była pytana o zakończenie Strajku Kobiet. Liczę, że w tej formacji, która teraz rządzi, znajdą się ludzie dostatecznie rozsądni, żeby powstrzymać to szaleństwo - odpowiedziała reżyserka.