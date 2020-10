W ciągu 11 dni, do 15 listopada, widzowie będą mogli zobaczyć ponad 170 filmów (blisko 140 produkcji pełnometrażowych i 40 krótkometrażowych) z kilkudziesięciu różnych krajów. Zdecydowana większość tytułów zostanie pokazana premierowo w Polsce, a poszczególne filmy będzie można zobaczyć na specjalnej platformie online zintegrowanej ze stroną nowehoryzonty.pl. W tym roku bezpieczeństwo jest priorytetem – dlatego organizatorzy zapraszają do komfortowego uczestniczenia w wydarzeniu w domowych warunkach.

W salach Kina Nowe Horyzonty i Dolnośląskiego Centrum Filmowego odbędzie się kilka symbolicznych, ale bardzo ważnych pokazów, zorganizowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 5 listopada, w ramach otwarcia Nowych Horyzontów, zostanie zaprezentowana – po raz pierwszy w kraju – obsypana nagrodami, realizowana przez kilkanaście lat pełnometrażowa animacja Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta.

Tego samego dnia pokazane zostaną Sweat – najnowszy film Magnusa von Horna z oficjalnej selekcji tegorocznego Cannes oraz otwierająca sekcję Oslo/Reykjavik głośna Gunda mistrza kina dokumentalnego Victora Kossakovsky’ego. Filmem otwarcia American Film Festival będzie nagrodzony w Wenecji Świat, który nadejdzie (The World to Come) Mony Fastvold, ze znakomitymi Vanessą Kirby i Katheriną Waterson w rolach głównych. Z kolei 14 listopada, w ramach pokazu zamknięcia Nowych Horyzontów, na ekranach Kina NH zaprezentowane zostanie najnowsze dzieło Thomasa Vinterberga – Na rauszu (Druk), z przebojowym Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Na zamknięcie American Film Festival widzowie obejrzą rejestrację koncertu legendarnego Davida Byrne’a American Utopia, w reżyserii Spike’a Lee.