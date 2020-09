Oto treść oświadczenia organizatorów:

W związku z panującą obecnie sytuacją w kraju związaną z pandemią COVID-19, zmuszeni jesteśmy do przełożenia terminu koncertu ANDREA BOCELLI w Tauron Arena Kraków. Wydarzenie, które miało się odbyć 21 listopada 2020r. zostaje przeniesione na 28 sierpnia 2021r.



Wszystkie zakupione dotychczas bilety wstępu zachowują swoją ważność i obowiązują w nowym terminie. Jesteśmy przekonani, że koncert przeniesiony na sierpień 2021r. będzie miał wyjątkowy charakter i z nawiązką zrekompensuje Państwu dłuższy czas oczekiwania.

Andrea Bocelli jest wybitnym muzykiem, solistą z ponad 25-letnim doświadczeniem. Na największe sceny muzyczne tego świata wspiął się przebojem "Con te Partiro", potem utwór wykonał także w niezapomnianym duecie z Sarah Brightman pod angielskim tytułem "Time To Say Goodbye". Fani kochają również jego utwory tj.: „Canto della Terra”, „Vivere”, „E Più Ti Penso”, „Vivo per lei”, „Nessun dorma” czy „Va pansiero”. Od tamtego czasu artysta wydał 16 albumów studyjnych, sprzedał ponad 85 milionów płyt i odbył liczne trasy koncertowe. W trakcie tych koncertów Bocelli występował w najbardziej prestiżowych salach oraz miejscach na świecie m.in La Scali czy Metropolitan Opera, a także na wieży Eiffla czy u stóp Statui Wolności. Uświetnił swoimi występami również takie wydarzenia jak: Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.