Prawdziwe filmowe hity za darmo, ale po uprzedniej rezerwacji. Po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera zaprasza widzów do wzięcia udziału w wyjątkowym filmowym wydarzeniu – bezpiecznym i przystosowanym do aktualnej rzeczywistości.

W zgodzie z najlepszymi tradycjami amerykańskich seansów spod znaku „drive-in cinema” – zorganizowane przez festiwal kino samochodowe – oferuje niepowtarzalną możliwość obejrzenia cenionych i nagradzanych produkcji z wnętrza własnych aut. Niesamowita atmosfera, porywające filmy, w których występują znani aktorzy światowej i polskiej kinematografii oraz klimat rodem z wielkiego ekranu – i to w dodatku bezpłatnie. Reklama Harmonogram projekcji: Ciemno, prawie noc - 11 września Nadzwyczajni -12 września Na karuzeli życia - 13 września 7 uczuć - 14 września Kursk - 15 września Pan T. - 16 września Whitney - 17 września Obywatel Jones - 19 września Zimna wojna - 20 września W deszczowy dzień w Nowym Jorku - 21 września Nie ma nas w domu - 22 września Na plaży Chesil - 23 września Moj piękny syn - 24 września Reklama Vox Lux - 25 września 18.09 z uwagi na odbywający się mecz seansu nie przewidziano. PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE: Projekcje będą odbywać się codziennie od 11 do 25 września o godzinie 20:00 na parkingu medialnym przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana, ul. Reymonta 20 (stadion Wisły) - wjazd od Alei 3go Maja). Wstęp jest bezpłatny. Należy jednak zadbać o mailową rezerwację: rezerwacja@offcamera.pl. Po uzyskaniu potwierdzenia należy przybyć na pół godziny przed planowanym seansem.