Akcja filmu „Prime Time” rozgrywa się w sylwestra 1999 roku. Uzbrojony Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę (Magdalena Popławska) i ochroniarza (Andrzej Kłak). Ich życie pozostanie w rękach chłopaka, dopóki stacja nie spełni jego żądania i nie pozwoli mu wejść na wizję podczas największej oglądalności.

Reklama

„Prime Time” to fantazja o buncie i rebelii. Tuż przed eksplozją Internetu i narodzinami YouTube, wielokrotnie dochodziło do prób wtargnięcia na anteny telewizyjne na całym świecie. Choć „Prime Time” nie jest rekonstrukcją żadnego z nich, odnaleźliśmy w tych wydarzeniach dramaturgiczny silnik do opowiedzenia naszej historii oraz szansę na stworzenie nietuzinkowego bohatera – mówi Jakub Piątek, reżyser filmu.

Na ekranie będzie można zobaczyć także aktorów znanych z produkcji filmowych oraz z uznanych spektakli teatralnych: Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik („33 sceny z życia”), Cezarego Kosińskiego („Ukryta gra”), Dobromira Dymeckiego („Nic nie ginie”), nominowaną do „Paszportu Polityki” w kategorii „Teatr” Monikę Frajczyk.



„Prime Time” to debiut reżyserski Jakuba Piątka, który na swoim koncie ma nagradzane filmy dokumentalne i krótkometrażowe („Users”, „Matka”). Scenariusz filmu został przygotowany przez Jakuba Piątka i Łukasza Czapskiego oraz zdobył wyróżnienie w konkursie Script Pro 2019. Producentem „Prime Time” jest Jakub Razowski, a producentem nadzorującym Krzysztof Terej („Bogowie”, „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Ukryta gra”).