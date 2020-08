Jak podkreślają twórcy festiwalu do uruchomienia KFF VOD skłonił ich sukces tegorocznego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który z powodu pandemii koronawirusa w całości został przeniesiony do sieci. W ciągu ośmiu festiwalowych dni, od 31 maja do 7 czerwca, podczas 230 seansów, pokazane zostały 172 najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe fabuły z całego świata, które obejrzało ponad 40 tys. widzów.

"Podejmując niełatwą decyzję o realizacji tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego w sieci, postanowiliśmy stworzyć własną platformę streamingową, dzięki czemu zyskaliśmy pełną niezależność. Zaskakująco wysoka frekwencja podczas festiwalu oraz napływające nieustająco głosy publiczności skłoniły nas, by istniejące już narzędzia wykorzystać także w okresie międzyfestiwalowym. Tak powstało KFF VOD - comiesięczny przegląd festiwalowych filmów" - tłumaczy cytowana w materiałach prasowych Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Jak podkreśla dyrektor KFF Krzysztof Gierat wiele z prezentowanych na festiwalu filmów rzadko trafia do szerszej dystrybucji, a ten rok ze względu na pandemię jest dla twórców szczególnie trudny, bo wiele wydarzeń zostało odwołanych. "Dzięki naszej inicjatywie ponownie udostępnimy widzom tytuły, które cieszyły się wyjątkowym uznaniem, ale też damy możliwość obejrzenia ich w nowych kontekstach" - dodaje Krzysztof Gierat.

W cyklu "Kobiety" widzowie będą mogli zobaczyć film "Autoportret" (reż. Katja Hogset, Margreth Olin, Espen Wallin) o dotkniętej anoreksją norweskiej fotografce, dla której sztuka staje się formą autoterapii, który na tegorocznym festiwalu zdobył nagrodę publiczności. Będzie też można obejrzeć dokument "Koszerna plaża" w reżyserii Karin Kainer o ogrodzonej wysokim murem plaży w Tel Awiwie, z której korzystają ortodoksyjne mieszkanki miasta oraz film "Lili"(reż. Peter Hegedus) o kobietach porzuconych przez matki.

Filmy w cyklu "Kobiety" będą udostępnione online na terenie Polski w terminie od 26-28 sierpnia 2020 roku na stronie www.krakowfilmfestival.pl. Jednorazowy dostęp do jednego filmu w cenie 14 zł umożliwia oglądanie go przez 24h.