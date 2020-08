Artysta nieszablonowy, m.in. reżyser. Jego „Dolina Bogów” do kin miała wejść do kina przed pandemią, ale szczęśliwie pojawia się teraz. Z tej okazji z Lechem Majewskim rozmawiamy o filmie, ale i o papierosie z Paulem Newmanem, o tym, że Tarantino uważa go za większego wariata od siebie, ale i o tym, że bez Lecha Majewskiego nie było takiego teledysku do piosenki „Losing My Religion” R.E.M.

