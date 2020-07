Jego najnowszy film, "Siła ognia", to pulsująca podskórnym napięciem historia konfliktu między mieszkańcami hiszpańskiej Galicji, podsycanego postępującą degradacją środowiska naturalnego. Obraz będzie można od piątku zobaczyć w wybranych kinach.

Osadzony wśród pejzaży hiszpańskiej Galicji film Laxe’a to przenikliwa, pulsująca podskórnym napięciem opowieść o potrzebie równowagi w świecie pełnym niebezpiecznych zmian. Zagrożonym ekosystemem okazuje się tu nie tylko przyroda, lecz także lokalna społeczność. To historia na wskroś uniwersalna i jednocześnie bardzo współczesna: oto do leżącej na skraju świata, wyglądającej turystów wioski wraca Amador, który właśnie odsiedział wyrok za podpalenie. Reakcja najbliższych na jego powrót daleka jest jednak od radości. Niewypowiedziane konflikty tlą się i przybierają na sile z każdym dniem. Równoprawnym bohaterem filmu jest także surowy, górzysty krajobraz Galicji, który kształtuje charaktery i relacje między ludźmi na swoje podobieństwo.