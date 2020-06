HFPA zapowiedziało też, że w nadchodzących tygodniach przekaże szczegóły dotyczące nowej daty zaprezentowania nominacji do Złotych Globów i kryteriów kwalifikacji dla filmów i seriali.

W ubiegłym tygodniu wręczenie Oscarów, najważniejszego wyróżnienia w branży filmowej, zostało przełożone z 28 lutego na 25 kwietnia.

Przyznająca statuetki Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) poinformowała 15 czerwca, że zmiana daty pozwoli filmowcom na ukończenie filmów po tym, jak plany produkcyjne na całym świecie zostały zamknięte w połowie marca z obawy przed zakażeniami.

Jak skomentowała agencja AP, pandemia zmusiła Akademię również do zmiany regulaminu, zgodnie z którym konkursem objęte są wyłącznie filmy, które miały kinową dystrybucję. Tylko w tym roku, ze względu na kwarantannę, w ramach której zamknięto kina, w wyścigu do Oscarów wystartują też produkcje, które nie trafiły do kin.

Inne ceremonie wręczenia nagród, w tym Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA), również zostały przełożone w 2021 roku, by zbliżyć się czasowo do Oscarów.

Dwa tygodnie temu hollywoodzkie filmy i programy telewizyjne otrzymały zielone światło, by wznowić produkcję w rejonie Los Angeles ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi dystansu społecznego i częstych testów.

Trzy główne sieci kin w Stanach Zjednoczonych poinformowały, że planują ponowne otwarcie od 10 lipca, z zachowaniem ścisłych zasad dystansu społecznego i konieczności noszenia masek ochronnych przez widzów.